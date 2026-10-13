Crece el trabajo independiente en aplicaciones: aumentaron hasta un 30% los conductores y repartidores

Frente a la búsqueda de ingresos complementarios o una salida laboral directa, las plataformas de entrega y transporte registraron una marcada expansión en el país.
Cuatro de las principales compañías del sector —Rappi, PedidosYa, DiDi y Cabify— confirmaron un incremento de entre el 25% y el 30% en su plantilla de trabajadores activos durante el último año.
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Registro diario de altas y el ritmo de incorporación en las plataformas
El dinamismo del sector refleja un volumen constante de personas que se suman al ecosistema digital:
- Repartidores por día: Rappi informó la incorporación promedio de 500 repartidores diarios.
- Nuevos conductores: DiDi detalló que cada dos minutos un conductor inicia su primer viaje a través de la aplicación.
- Contexto laboral: El crecimiento se da en un escenario con una desocupación del 7,9% en el segundo trimestre de 2026.
Horas de conexión: complemento de ingresos frente a jornadas extendidas
Las costumbres de uso varían según se trate del servicio de mensajería y delivery o del traslado de pasajeros:
- Delivery rápido: En Rappi, el 70% de los repartidores se conecta menos de 10 horas semanales, registrando un promedio general de 12,8 horas por semana.
- Promedio diario: En PedidosYa, el 70% de los usuarios operativos realiza repartos durante un promedio de 3 horas por día.
- Conductores de auto: Las plataformas de transporte como Cabify y DiDi muestran tiempos de conexión considerablemente más elevados.
Montos mensuales estimados e ingresos promedio por actividad
Los valores informados difieren según la dedicación horaria y la plataforma utilizada:
- Promedio en reparto: Rappi indicó un ingreso promedio mensual de $188.788 para esquemas de poca carga horaria.
- Conductores de transporte: Cabify reportó que un chofer con una dedicación de 60 horas semanales percibe alrededor de $800.000 mensuales.
- Gastos operativos: Las cifras de facturación no detallan los costos de combustible, seguro ni mantenimiento de los vehículos.
Perfil de los trabajadores según la edad y la aplicación
El tipo de servicio prestado define el rango etario de los prestadores en cada compañía:
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- Jóvenes en delivery: En Rappi, el 66% de los repartidores tiene entre 18 y 33 años.
- Conductores mayores: En Cabify predominan los trabajadores mayores de 40 años.
- Adultos mayores en transporte: DiDi destacó que los conductores mayores de 60 años realizan 2,5 veces más viajes en promedio que el resto.