Crece el movimiento Therian y ya anuncian encuentros en la costa atlántica bonaerense

En las últimas semanas comenzó a circular con fuerza en redes sociales y grupos juveniles un fenómeno que despierta curiosidad, preguntas y también polémica: los llamados Therian.

Se trata de personas —en su mayoría adolescentes y jóvenes— que se identifican espiritualmente o psicológicamente con un animal. No significa que “crean que son físicamente un animal”, sino que sienten una conexión profunda con determinadas especies, como lobos, zorros, felinos o aves.

Algunos utilizan máscaras, colas u otros accesorios representativos, realizan encuentros grupales y comparten experiencias en redes sociales, donde el movimiento tiene fuerte presencia.

Primer encuentro en San Nicolás

El fenómeno dio un paso más en la provincia de Buenos Aires cuando se realizó el primer encuentro Therian en la ciudad de San Nicolás, convocando a jóvenes que se reconocen dentro de esta identidad.

Según trascendió, la reunión fue pacífica y se desarrolló como un espacio de encuentro, intercambio y socialización. Sin embargo, la convocatoria generó una ola de comentarios en redes sociales, tanto de apoyo como de rechazo.

Ahora, ya se anuncian nuevos encuentros en distintas ciudades de la Costa Atlántica, lo que anticipa que el movimiento podría expandirse en la región durante los próximos meses.

¿Por qué genera debate?

El fenómeno despierta posiciones encontradas.

🔹 Algunos lo interpretan como una forma de expresión identitaria y una búsqueda de pertenencia en tiempos donde las juventudes exploran nuevas maneras de definirse.

🔹 Otros cuestionan el movimiento, señalando que puede tratarse de una moda impulsada por redes sociales o incluso planteando dudas sobre su impacto psicológico.

Especialistas en adolescencia señalan que estos espacios suelen estar vinculados a procesos de construcción de identidad y necesidad de comunidad, aunque recomiendan acompañamiento adulto y diálogo abierto.

Amenazas y reacciones violentas

Uno de los puntos más preocupantes es que integrantes del movimiento habrían recibido amenazas y mensajes agresivos en redes sociales tras la difusión del encuentro en San Nicolás.

Organizadores remarcaron que se trata de reuniones pacíficas y que no buscan confrontar con nadie, mientras que desde distintos sectores se llamó a evitar la estigmatización y promover el respeto.

Un debate que recién empieza

El fenómeno Therian abre interrogantes más amplios:

¿Es una expresión cultural más dentro de las nuevas identidades juveniles?

¿Una moda digital?

¿Un llamado de atención sobre la necesidad de pertenencia?

Mientras algunos lo miran con sorpresa y otros con preocupación, lo cierto es que el movimiento ya está presente en la provincia y promete seguir creciendo.

La discusión está instalada.