Fenómeno viral: Qué pasó en la “Gran Juntada Therian” de la Provincia de Buenos Aires

El fenómeno de los Therians dejó de ser una curiosidad exclusiva de TikTok para materializarse en las plazas de la Argentina. Tras hacerse viral en redes sociales, la convocatoria para una masiva reunión en la Provincia de Buenos Aires puso el tema en boca de todos. Se trata de adolescentes y jóvenes que se identifican espiritual o psicológicamente con animales, una tendencia que crece y que tuvo su epicentro reciente en la localidad bonaerense de San Nicolás, generando tanta curiosidad como controversia entre los vecinos.

Qué pasó en la juntada de San Nicolás

La cita estaba pactada para este martes 10 de febrero en la Plaza Mitre de San Nicolás. La convocatoria, difundida ampliamente por redes sociales, prometía ser una de las primeras grandes concentraciones de la comunidad therian en territorio bonaerense, fuera de los habituales encuentros en el barrio de Belgrano (CABA).

Sin embargo, la realidad del evento mostró el choque entre la expectativa virtual y la calle. Si bien la convocatoria digital fue masiva, el encuentro presencial estuvo marcado por una abrumadora presencia de espectadores y curiosos que se acercaron para ver de qué se trataba, superando ampliamente en número a los propios protagonistas. Según reportes locales, la asistencia real de therians fue baja, destacándose la presencia de un joven identificado con un jabalí, quien se convirtió en el foco de atención de las cámaras y los presentes.

Este escenario repite lo sucedido en otras provincias: el interés externo (a veces genuino, a veces en tono de burla) suele opacar la intención original de estos grupos, que buscan simplemente un espacio para socializar y compartir experiencias con pares.

Ver también: Se viene el finde XL: Dónde celebrar los carnavales 2026 en la Provincia de Buenos Aires

Qué son los Therians y por qué no son “Furries”

Para entender el fenómeno que hoy ocupa las tendencias de búsqueda en Argentina, es fundamental distinguir términos que suelen confundirse. Los therians no se disfrazan por diversión (como ocurre en el fandom furry, donde se crean personajes antropomórficos por hobby), sino que sienten una conexión identitaria con un animal.

Identidad interna: Sienten que, a nivel espiritual o psicológico, son un animal atrapado en un cuerpo humano.

Sienten que, a nivel espiritual o psicológico, son un animal atrapado en un cuerpo humano. Shifts (cambios): Experimentan momentos donde su mentalidad se “alinea” más con la de su theriotype (el animal con el que se identifican).

Experimentan momentos donde su mentalidad se “alinea” más con la de su theriotype (el animal con el que se identifican). Quadrobics: Es la práctica deportiva de correr, saltar y caminar en cuatro patas, imitando los movimientos biomecánicos de los animales. Es una de las actividades más visibles en las juntadas.

Ver también: Crece el fenómeno “Therian” en la Provincia de Buenos Aires: qué es y por qué genera debate

Un fenómeno federal impulsado por TikTok

La “Gran Juntada” en Buenos Aires no es un hecho aislado. En lo que va de febrero de 2026, el mapa argentino se ha llenado de chinches con convocatorias similares. Desde Posadas (Misiones), donde ya se realizó un encuentro en la Plaza 9 de Julio, hasta Río Negro, donde una confusión sobre una supuesta “escuela therian” (que resultó ser falsa) disparó el debate mediático.

El cronograma de encuentros sigue activo en el país, con fechas previstas en:

Jujuy (donde hubo una convocatoria reciente sorprendente).

(donde hubo una convocatoria reciente sorprendente). Mendoza y Tucumán (próximas fechas).

y (próximas fechas). Caleta Olivia (Santa Cruz), donde se organiza un encuentro para el 14 de febrero.

Artículo relacionado: Crece el movimiento Therian y ya anuncian encuentros en la costa atlántica bonaerense

La reacción de los especialistas y la sociedad

El desembarco de esta tendencia en plazas públicas como las de la Provincia de Buenos Aires ha obligado a psicólogos y sociólogos a pronunciarse. La mayoría coincide en llamar a la calma: no se trata de una patología, sino de una exploración de la identidad propia de la adolescencia, potenciada por la globalización de internet.

Mientras en redes sociales circulan videos de jóvenes practicando quadrobics o aullando, la recomendación para los padres es mantener el diálogo abierto. Lo que para el ojo adulto puede parecer extraño o preocupante, para la Generación Z es una forma más de comunidad y pertenencia en un mundo digital que ahora, tímidamente, busca su lugar en el espacio físico.