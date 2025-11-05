Conmoción en un colegio: Estudiante arrojó agua hirviendo al preceptor y le provocó lesiones

Un grave episodio de violencia escolar conmociona a la comunidad del colegio San Buenaventura de Córdoba, donde un estudiante arrojó agua hirviendo a su preceptor. El docente sufrió lesiones y se encuentra bajo acompañamiento psicológico tras el ataque.

Ataque en el colegio San Buenaventura

El incidente ocurrió el miércoles pasado, aunque la noticia trascendió recientemente tras un comunicado emitido por la institución. El estudiante, un adolescente que cursa sexto año, fue suspendido por tres días y se están considerando medidas disciplinarias más severas.

Respuesta institucional y medidas de resguardo

Ante la repercusión del ataque, la escuela publicó un comunicado este lunes solicitando el resguardo de la identidad de los involucrados. “Como comunidad educativa queremos compartir que nos encontramos muy movilizados y ocupados en cuidar a cada uno de los miembros de nuestra escuela”, comienza el escrito.

Las autoridades explicaron que el incidente fue atendido de inmediato y recalcaron la legalidad de proteger la identidad de quienes intervinieron, tal como establece la Ley 26.061. Enfatizaron la importancia de no divulgar nombres o datos que puedan comprometer la dignidad de los implicados.

El comunicado también destacó la importancia del respeto hacia toda la comunidad educativa en un momento tan delicado, agradeciendo a las familias y medios que han manejado la información con responsabilidad.

Otros incidentes de violencia escolar en la región

El hecho en Córdoba se suma a otros incidentes preocupantes en el ámbito educativo. En un episodio separado, un exalumno agredió a varios estudiantes y a una preceptora en la Escuela Normal 2 de La Plata tras ingresar al establecimiento sin autorización. Mientras que ayer en Junín, una madre ingresó a un aula y atacó a una compañera de su hija con una cadena. Este ataque también fue grabado por testigos y ha causado alarma entre padres y docentes, quienes solicitan medidas de seguridad más estrictas en las instituciones educativas.