Monotributo 2026: el cambio en las escalas que define cuánto vas a pagar a partir del mes que viene

Sabemos lo estresante que es prender la computadora y encontrarte con que cambian las reglas del Monotributo justo cuando estabas ordenando tus cuentas del mes.

Por eso, si te preocupa quedar afuera del régimen o querés saber exactamente de cuánto va a ser el próximo aumento, acá te traemos certezas absolutas.

Mirá en detalle las fechas, los nuevos montos que se vienen y todo lo que tenés que revisar para que el fisco no actúe de oficio.

El impacto en el bolsillo: el aumento estimado de las cuotas

El nuevo ajuste del régimen simplificado se calculará en base a la inflación del semestre anterior, lo que proyecta una suba cercana al 14,3% según estimaciones privadas.

Con este porcentaje, la cuota mensual mínima para la Categoría A pasaría a $42.386,74, mientras que quienes estén en la Categoría B abonarían cerca de $48.250,78.

Para las escalas intermedias, la Categoría C ascendería a $56.501,85 en servicios, mientras que en la Categoría D el costo mensual rondará los $72.414,10.

Alivio para no quedar afuera: los nuevos topes de facturación

La buena noticia es que los límites máximos de facturación anual también se agrandan para que no saltes al Régimen General por culpa de la inflación.

El techo permitido para permanecer en la Categoría A se ubicaría cerca de los $12 millones anuales, dándote un mayor margen de facturación.

Por su parte, la Categoría B pasaría a $17,6 millones, la Categoría C treparía a los $24,7 millones y la Categoría H rozaría los $82,1 millones anuales.

En el extremo más alto del esquema, el tope máximo para vender bienes en la Categoría K llegará aproximadamente a los $127 millones.

Cuándo vence el plazo para hacer la recategorización obligatoria

Una vez que el INDEC publique el IPC de junio y ARCA oficialice las tablas definitivas, quedará habilitado el sistema para el trámite.

Todos los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para revisar sus números y confirmar su categoría en la web oficial.

Durante este proceso, tendrás que sumar toda tu facturación de los últimos doce meses para evaluar si te mantenés, subís o bajás de escalón.

Qué otras variables cruzará ARCA además de tus facturas

Es un error muy común mirar solamente la facturación acumulada, pero el fisco analiza otras métricas que te pueden hacer cambiar de categoría.

Para los comercios y locales, el organismo controlará la superficie afectada al negocio y la energía eléctrica consumida en el año.

También se cruzarán los montos de los alquileres devengados, por lo que es fundamental repasar todos los parámetros antes de que venza el plazo.