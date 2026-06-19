Comienza a despedirse el otoño con una mañana fría y tarde soleada

La provincia de Buenos Aires transita las últimas horas del otoño con condiciones típicamente invernales. El ingreso de aire frío, la abundante nubosidad y la humedad marcarán el escenario meteorológico durante este viernes 19, mientras que el sábado 20 —Día de la Bandera— y el domingo 21 estarán caracterizados por bajas temperaturas, escasa amplitud térmica y mejoras parciales en gran parte del territorio bonaerense.

Viernes 19: jornada gris y húmeda

Durante este viernes predominan los cielos cubiertos sobre buena parte de la provincia, con temperaturas frescas y ambiente húmedo. En sectores del centro, este y norte bonaerense se registran lloviznas y precipitaciones aisladas, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Las temperaturas máximas se ubican en general entre los 13 y 15 grados, mientras que las mínimas rondan entre los 6 y 9 grados, dependiendo de cada región.

Sábado 20: mejora gradual para el Día de la Bandera

El último día del otoño estará acompañado por una mejora de las condiciones meteorológicas. Para el sábado 20 se espera cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados en gran parte del territorio provincial.

La mañana será fría, con posibles bancos de niebla en zonas rurales, mientras que durante la tarde se registrarán algunos momentos de sol que permitirán una leve recuperación térmica.

Domingo 21: más frío y nubosidad variable

El inicio del invierno se prevé con abundante nubosidad, aunque sin fenómenos significativos en la mayor parte de la provincia. No se descartan algunas lloviznas aisladas en sectores costeros y del este bonaerense.

Las temperaturas volverán a descender levemente, con mínimas cercanas a los 7 u 8 grados y máximas que difícilmente superen los 11 a 13 grados.

Panorama general

📍 Viernes 19: nublado, húmedo y con lluvias aisladas.

📍 Sábado 20: mejora el tiempo, frío por la mañana y algunas aperturas de sol.

📍 Domingo 21: nubosidad variable, ambiente frío y baja probabilidad de precipitaciones.

Con este panorama, el otoño comienza a despedirse para dar paso oficialmente al invierno, que llegará durante este fin de semana largo con condiciones típicas de la estación más fría del año.