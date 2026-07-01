Comenzó julio con un aviso por bajas temperaturas: cómo seguirá el tiempo

El séptimo mes del año comenzó este miércoles 1 de julio con un marcado escenario invernal en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde el ingreso de una intensa masa de aire polar mantiene vigentes los avisos por bajas temperaturas y favorece la presencia de fuertes heladas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, ambiente muy frío durante la mañana, sin probabilidades significativas de precipitaciones y temperaturas que, según la región de la provincia, oscilarán entre 0 °C y 13 °C. Los vientos soplarán del sector sur y sudeste, manteniendo una sensación térmica muy baja.

Los especialistas indican que el aire polar continuará dominando el centro del país durante los próximos días, por lo que las heladas seguirán siendo frecuentes y las temperaturas permanecerán por debajo de los valores normales para esta época del año. Recién hacia el fin de semana comenzaría a observarse una leve recuperación térmica, aunque el ambiente continuará frío y sin cambios bruscos.

Cómo seguirá el tiempo

Jueves 2: otra mañana muy fría con heladas, cielo parcialmente nublado y temperaturas muy bajas.

otra mañana muy fría con heladas, cielo parcialmente nublado y temperaturas muy bajas. Viernes 3: persistirá el frío intenso, con mínimas cercanas a 0 °C en numerosos sectores bonaerenses y máximas que apenas superarán los 10 °C.

persistirá el frío intenso, con mínimas cercanas a 0 °C en numerosos sectores bonaerenses y máximas que apenas superarán los 10 °C. Fin de semana: se espera un lento ascenso de las temperaturas durante las tardes, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías y con riesgo de heladas.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas