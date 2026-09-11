Comenzó el juicio por el triple crimen de chascomús y revelan fuertes conflictos económicos

Los primeros testimonios expusieron la difícil relación que Francisco Reddy mantenía con su padre. El expolicía está acusado de asesinar a tres integrantes de su familia en un establecimiento rural de Chascomús.

Comenzó este jueves en Dolores el juicio oral contra Francisco Waldemar Reddy, el expolicía bonaerense acusado de asesinar a su padre, Diego Reddy (44); su madrastra, María Eugenia Suárez (47), y su hermanastro Ignacio Reddy, de 12 años.

Durante la primera jornada declararon familiares directos de las víctimas y sus testimonios permitieron reconstruir el conflictivo vínculo que existía antes del triple crimen.

Exigencias de dinero y fuertes conflictos

Los testigos hicieron referencia a reiteradas exigencias económicas, discusiones por dinero y situaciones de abuso de confianza por parte del acusado hacia su padre.

Uno de los datos que surgió durante las declaraciones fue que Francisco Reddy habría llegado a sustraer ganado perteneciente a su padre para venderlo y utilizar el dinero para comprar un vehículo.

Estos testimonios forman parte de las pruebas que la Fiscalía buscará utilizar para reconstruir el contexto previo a los asesinatos.

El triple crimen que conmocionó a Chascomús

Los asesinatos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento rural “Los Pinos”, ubicado sobre la Autovía 2, en jurisdicción del partido de Chascomús.

Según la acusación, Reddy llegó armado al campo y asesinó primero a María Eugenia Suárez dentro de la vivienda. Luego atacó al pequeño Ignacio en el sector de galpones y finalmente se dirigió hacia otro punto del establecimiento, donde se encontraba su padre realizando tareas, y también lo mató.

En las primeras horas, al encontrarse solamente los cuerpos de la mujer y el niño y desconocerse dónde estaba Diego Reddy, surgió incluso la hipótesis de que el hombre podía haber sido responsable de las muertes. Todo cambió cuando su cuerpo fue encontrado dentro del mismo establecimiento rural.

Las pruebas que llevaron hasta el acusado

Las contradicciones detectadas en sus declaraciones, el análisis de cámaras de seguridad y diferentes pericias realizadas durante la investigación terminaron colocando a Francisco Reddy en el centro de las sospechas.

El expolicía fue detenido el 1 de enero de 2024 y desde entonces permanece privado de su libertad.

El juicio continúa en Dolores

El debate se desarrolla ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Dolores, integrado por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti.

La acusación está encabezada por el fiscal Juan Manuel Dávila, mientras que la defensa de Reddy está a cargo del abogado Diego González.

El acusado no se encuentra físicamente en la sala y sigue el juicio de manera virtual desde su lugar de detención.

Las próximas audiencias continuarán con nuevas declaraciones y la presentación de pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado en uno de los crímenes que mayor conmoción provocó en Chascomús y la región en los últimos años.