Colapinto en mónaco: horario, tv y dónde ver en vivo la carrera de f1

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 este domingo 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco, una de las fechas más esperadas del calendario por la dificultad del circuito callejero de Montecarlo. Para los fanáticos argentinos, la carrera llega en horario matutino y con una expectativa especial: el piloto argentino largará desde la mitad del pelotón y necesitará una estrategia precisa para avanzar en una pista donde cada metro cuenta.

Colapinto corre en Mónaco: a qué hora es la carrera en Argentina

La carrera del GP de Mónaco de Fórmula 1 se disputará este domingo 7 de junio desde las 10:00 de la mañana, hora de Argentina. La actividad principal será sobre el Circuito de Mónaco, un trazado urbano de 3,337 kilómetros donde los errores suelen pagarse caro y los sobrepasos son mucho más difíciles que en otros Grandes Premios.

El fin de semana ya dejó un dato clave para seguir la carrera: Franco Colapinto clasificó 14°, por lo que partirá desde una posición incómoda pero con margen para apostar a la estrategia, los autos de seguridad o una buena gestión de neumáticos. En Mónaco, más que en otros circuitos, la clasificación suele condicionar buena parte del resultado final.

Dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Mónaco

En Argentina, el GP de Mónaco de la F1 se podrá seguir por televisión y streaming mediante las señales y plataformas que transmiten la categoría. Las opciones principales son Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV, según el servicio contratado por cada usuario.

Evento Día Horario en Argentina Dónde ver Carrera GP de Mónaco Domingo 7 de junio 10:00 Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV Clasificación Sábado 6 de junio 11:00 Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV Práctica libre 3 Sábado 6 de junio 07:30 Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV

Para verlo online, los usuarios pueden ingresar a Disney+ Premium o a la plataforma oficial F1 TV. También es posible acceder a Fox Sports mediante aplicaciones de cableoperadores, como Flow, DGO o Telecentro Play, siempre que el abono incluya la señal deportiva.

Cómo llega Colapinto a la carrera de Mónaco

El argentino no tuvo un fin de semana sencillo. Colapinto quedó 14° en la clasificación y no pudo meterse en la Q3, en una jornada donde el rendimiento del auto fue determinante. En un circuito como Mónaco, donde adelantar es una de las maniobras más complejas de toda la temporada, largar desde esa posición obliga a Alpine a pensar una carrera inteligente.

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, que largará primero tras una clasificación muy ajustada. Detrás aparece Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton partirá desde la tercera colocación. Ese orden de largada refuerza una idea habitual en Montecarlo: salir adelante puede valer casi tanto como tener el mejor ritmo de carrera.

Por qué Mónaco es una carrera distinta para la F1

El Gran Premio de Mónaco es una de las pruebas más tradicionales de la Fórmula 1, pero también una de las más exigentes. Las calles angostas, los muros cerca del auto y la falta de zonas amplias de escape hacen que cualquier toque pueda cambiar por completo la carrera.

Para Colapinto, las oportunidades pueden aparecer en momentos puntuales. Entre los factores que pueden modificar el desarrollo de la carrera se destacan:

La largada , porque ganar o perder una posición en la primera curva puede ser decisivo.

, porque ganar o perder una posición en la primera curva puede ser decisivo. La estrategia de neumáticos , clave para intentar avanzar por detención en boxes.

, clave para intentar avanzar por detención en boxes. El ingreso del auto de seguridad , muy frecuente en circuitos callejeros.

, muy frecuente en circuitos callejeros. La gestión del ritmo, porque cuidar el auto puede ser tan importante como atacar.

Qué necesita Colapinto para avanzar en Montecarlo

Desde el 14° lugar, Colapinto necesitará combinar paciencia, ritmo y estrategia. En condiciones normales, Mónaco no ofrece demasiados espacios para superar en pista, por lo que Alpine deberá estar atento a cualquier ventana de boxes o neutralización que le permita ganar posiciones sin quedar atrapado en el tráfico.

La carrera se largará este domingo a las 10:00 de Argentina y promete ser una prueba de concentración absoluta. Para los hinchas argentinos, la expectativa estará puesta en cada vuelta de Colapinto, en una mañana de Fórmula 1 donde una buena lectura estratégica puede transformar una largada difícil en un resultado valioso.