Cocos compró el banco voii y se transforma en una entidad bancaria con nuevos servicios digitales en argentina

La reconocida plataforma virtual de inversiones Cocos oficializó la compra del Banco Voii tras recibir el aval clave del Banco Central.

El Grupo Cocos adquirió exactamente 551.431.730 acciones ordinarias, lo que representa el 99,9388% de la entidad bancaria.

Con este paso legal definitivo concretado el pasado 30 de junio de 2026, la conocida fintech se transformó oficialmente en un banco.

Las nuevas funciones que llegan a la app

Al contar con una licencia bancaria propia, la empresa dejará de depender de terceros para ofrecer las herramientas que sus usuarios piden.

La integración tecnológica permitirá que los clientes accedan muy pronto a herramientas tradicionales de forma directa desde la plataforma.

Los usuarios podrán habilitar una caja de ahorro, tramitar su cuenta sueldo y realizar colocaciones de plazo fijo en un mismo lugar.

También tendrán la posibilidad de acceder a operaciones con dólar oficial y utilizar nuevas pasarelas de pago integradas.

Empresas primero, consumo después

La estrategia de lanzamiento no será masiva desde el primer día, sino que estará fuertemente segmentada para evitar riesgos financieros.

Los primeros productos bancarios estarán dirigidos de forma prioritaria a su red actual de casi 3.000 empresas.

Para el público general, el otorgamiento de líneas de crédito de consumo se desarrollará con cuidado y de manera progresiva.

La intención de la firma no es replicar un banco tradicional, sino crear un ecosistema donde convivan el ahorro, el pago y la inversión.

Expansión y cifras en el mercado

La compañía cuenta actualmente con un volumen de 2 millones de usuarios y administra activos superiores a los u$s2.000 millones.

A la par de este movimiento, la firma concretó a principios de julio la compra de los activos de Warren, una plataforma digital en Brasil.

A nivel regional, el grupo pasará a administrar cerca de u$s5.000 millones con una facturación anual estimada en más de u$s100 millones.

La operación de expansión internacional se financió en su totalidad con capital propio, sin necesidad de tomar deuda externa.