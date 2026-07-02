Nieve en la provincia de buenos aires: el frío extremo dejó postales blancas en varias localidades

La nieve en la Provincia de Buenos Aires dejó de ser una posibilidad de pronóstico y pasó a verse en videos, rutas y paisajes serranos durante la madrugada de este jueves 2 de julio. En medio de una ola de frío extremo, varias localidades bonaerenses amanecieron con postales blancas y una pregunta que se multiplicó en redes: ¿puede repetirse durante las próximas horas?

El fenómeno se dio con distinta intensidad según la zona. En algunos puntos se reportaron chaparrones de nieve o aguanieve, mientras que en sectores costeros lo que apareció fue granizo blanco o graupel, una precipitación que puede cubrir el suelo y generar una imagen muy parecida a una nevada.

La escena no fue aislada dentro del país. La misma masa de aire polar también dejó registros de nieve en provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan. Pero en territorio bonaerense el dato impacta más porque la nieve es poco frecuente y suele depender de una combinación difícil: frío intenso, humedad, nubosidad y precipitación en el momento justo.

Nieve en la Provincia de Buenos Aires: qué localidades reportaron el fenómeno

Los primeros reportes se concentraron en el sur y sudeste bonaerense. Según videos difundidos durante la mañana, la nieve se observó con menor intensidad en zonas como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, en un contexto de temperaturas muy bajas y aire polar instalado sobre buena parte del territorio provincial.

2 JUL | ❄️ Nieve en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires



Por unos pocos minutos se registró una nevada corta pero intensa que llegó a acumular una pequeña capa blanca sobre las superficies.



Video de Danisa H.



👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/r3BvWjqgMn — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) July 2, 2026

En otras localidades, como Necochea, Mar del Plata y Miramar, se registró la caída de aguanieve, del tamaño de un grano de arroz, que al acumularse sobre techos, calles o pasto generaron un paisaje similar al de la nieve. La diferencia es importante: no todo lo que se ve blanco en el piso es técnicamente nieve.

#AHORA CAE AGUA NIEVE EN MAR DEL PLATA pic.twitter.com/ywTN2Eq9Og — mardelplataweb (@mardelplataweb_) July 2, 2026

Aun así, el episodio mantiene bajo observación a varias zonas bonaerenses. Cuando la temperatura se ubica entre 1 °C y 2 °C, y hay humedad suficiente, pueden formarse chaparrones de nieve o aguanieve, especialmente en áreas serranas o más alejadas del efecto moderador del mar.

Zona o localidad Qué se observó o se espera Dato clave Tres Arroyos Reportes de nieve o aguanieve débil Frío intenso y precipitación en madrugada Lobería Postales blancas con fenómeno invernal Temperaturas cercanas a 0 °C Sierra de los Padres Una de las zonas más observadas por su relieve Mayor chance por altura y humedad Necochea Granizo blanco o graupel Puede parecer nieve al acumularse Mar del Plata Granizo blanco y frío sostenido La costa suma humedad, pero el mar modera la temperatura Miramar Fenómenos blancos aislados Seguir el pronóstico hora por hora Tandil, Balcarce y sierras Zonas bajo vigilancia durante el invierno Relieve, frío en altura y precipitación CABA y conurbano bonaerense Heladas y temperaturas muy bajas La nieve urbana requiere una combinación más excepcional

Por qué no todo lo blanco es nieve

En estos eventos suele aparecer una confusión lógica: si el suelo se cubre de blanco, muchos lo llaman nieve. Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico puede tratarse de nieve, aguanieve, graupel o granizo pequeño.

La nieve se forma cuando los cristales de hielo caen desde la nube y logran llegar al suelo sin derretirse. La aguanieve aparece cuando esos copos se mezclan con lluvia o atraviesan una capa de aire apenas más templada. El graupel, en cambio, es una especie de granizo blando o nieve granulada, que rebota y se desarma con facilidad.

Por eso, en localidades de la Costa Atlántica bonaerense puede verse un paisaje blanco sin que necesariamente se trate de una nevada clásica. De todos modos, el dato meteorológico sigue siendo relevante: para que aparezca graupel o aguanieve también hace falta una atmósfera muy fría e inestable.

Qué dice el SMN sobre el frío extremo en la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento por temperaturas extremas por frío en gran parte del país. Para este jueves 2 de julio, el organismo incluyó a la Provincia de Buenos Aires y a CABA dentro del área bajo alerta amarilla, junto con otras provincias afectadas por la irrupción polar.

La alerta amarilla por frío extremo significa que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños, personas mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. El mapa actualizado puede consultarse en el Sistema de Alerta Temprana del SMN.

En el AMBA, la situación también es muy fría, aunque con diferencias entre CABA y el conurbano bonaerense. En la Ciudad de Buenos Aires las mínimas rondan valores cercanos a 0 °C o 1 °C, mientras que en sectores del oeste, sur y zonas periurbanas de la Provincia pueden registrarse marcas bajo cero y heladas más extendidas.

¿Puede seguir nevando este invierno 2026?

Sí, la posibilidad existe, pero no puede generalizarse para toda la Provincia de Buenos Aires. La nieve bonaerense suele concentrarse en ventanas muy cortas y en lugares puntuales. Las áreas más favorables son las serranas, como Tandilia y Ventania, además de algunos sectores del sur y sudeste cuando hay ingreso de humedad.

Para que vuelva a nevar se tienen que alinear cuatro condiciones: temperatura cercana o inferior a 0 °C, aire frío en altura, humedad disponible y precipitación activa. Si una de esas variables falla, el fenómeno puede transformarse en lluvia fría, aguanieve o directamente no ocurrir.

Por eso, el pronóstico debe mirarse en plazos cortos. Una nevada puede aparecer en el radar con pocas horas de anticipación y afectar solo a una franja limitada. En cambio, las heladas y el frío extremo tienen mayor alcance y seguirán siendo el impacto más probable en buena parte de la Provincia.

Las zonas a mirar en las próximas horas

El sur bonaerense, el sudeste, las sierras y la Costa Atlántica seguirán bajo atención mientras se mantenga el aire polar. En lugares como Sierra de los Padres, Balcarce, Tandil, Lobería, Tres Arroyos, Necochea, Miramar y Mar del Plata, el dato clave será si coinciden la nubosidad, la humedad y la temperatura más baja del día.

En el conurbano bonaerense y CABA, el fenómeno más esperable son las heladas y la sensación térmica baja, no la nieve. Para una nevada urbana haría falta una situación mucho más excepcional, similar a los episodios históricos que quedaron en la memoria colectiva.

Recomendaciones por la ola de frío

El SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío, abrigarse con varias capas de ropa liviana, mantener la casa calefaccionada de forma segura y tomar líquido. También aconseja evitar cambios bruscos de temperatura y no automedicarse ante síntomas vinculados al frío. Las recomendaciones oficiales están disponibles en el apartado de temperaturas extremas del SMN.

En viviendas calefaccionadas con gas, estufas o braseros, también hay que prestar atención al monóxido de carbono. La ventilación debe mantenerse aun en días muy fríos, y los artefactos tienen que ser revisados por personal matriculado. Si aparecen dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia, la indicación es abrir puertas y ventanas, salir del ambiente y pedir asistencia.

La postal blanca entusiasma y sorprende, pero el fenómeno central sigue siendo el mismo: una ola de frío intensa sobre la Provincia de Buenos Aires, con heladas, temperaturas muy bajas y una chance de nieve que dependerá de lo que ocurra localidad por localidad en las próximas horas.