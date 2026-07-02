Un argentino se compró un auto de 5 millones de dólares, lo ploteó de argentina y causa furor

El Bugatti de la Selección apareció en Miami justo cuando la ciudad empezó a teñirse de celeste y blanco por el Mundial 2026. No fue una bandera gigante, ni una camiseta firmada por Lionel Messi: fue un hiperauto valuado en millones de dólares, intervenido con los colores argentinos y convertido en una atracción callejera.

El protagonista es Bruno, conocido como El León, un argentino que mostró en las calles de Miami un Bugatti Chiron Pur Sport ploteado con estética albiceleste, imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, y referencias directas a la Scaloneta. La escena ganó repercusión en la previa del partido de Argentina contra Cabo Verde, previsto para el viernes 3 de julio de 2026 en Miami por el Mundial.

La imagen se volvió viral por una combinación difícil de ignorar: fanatismo mundialista, lujo extremo y una puesta en escena pensada para llamar la atención. Según contó su dueño en una entrevista televisiva, el auto no fue pintado de manera permanente: la intervención fue hecha con vinilo, por lo que puede retirarse sin afectar la carrocería original.

Bugatti de la Selección Argentina: cuánto vale

El auto que circuló por Miami es un Bugatti Chiron Pur Sport, una de las versiones más exclusivas de la marca francesa. De acuerdo con la información difundida por Bugatti en su presentación oficial, el modelo fue limitado a 60 unidades y tuvo un precio inicial de 3 millones de euros sin impuestos. En el mercado de colección, y según el estado, kilometraje, configuración y demanda, su valor puede trepar a cifras mucho más altas.

En el caso que se volvió viral en Miami, trascendió una valuación cercana a los US$5 millones. Esa cifra no surge de un precio oficial vigente de fábrica, sino del valor atribuido al vehículo en el contexto de la nota y del mercado de hiperautos exclusivos, donde la disponibilidad limitada suele disparar los valores.

El Chiron Pur Sport fue presentado por Bugatti como una versión orientada a la agilidad y la conducción deportiva. En su comunicado oficial, la automotriz detalló que cuenta con un motor W16 de 8.0 litros, 1.500 caballos de fuerza y 1.600 Nm de torque. También explicó que el modelo recibió ajustes de transmisión, aerodinámica y chasis para mejorar su respuesta en curvas.

Dato Detalle Modelo Bugatti Chiron Pur Sport Valor que trascendió Cerca de US$5 millones Producción Limitada a 60 unidades Motor W16 8.0 litros Potencia 1.500 caballos de fuerza Intervención Vinilo albiceleste con referencias a la Selección Lugar donde se volvió viral Miami, en la previa de Argentina vs Cabo Verde

No está pintado: el detalle clave del auto albiceleste

Aunque muchos lo describieron como un auto pintado con los colores de la Selección, el propio dueño aclaró que se trata de un ploteo con vinilo. La diferencia no es menor: en un vehículo de este valor, una pintura permanente podría modificar su originalidad y afectar su cotización. Un vinilo, en cambio, permite cambiar la estética de manera temporal.

Ese dato explica por qué el Bugatti pudo convertirse en una especie de postal mundialista sin alterar, al menos en principio, la configuración original del auto. Bruno contó que la idea fue cubrirlo por encima y retirarlo después, como una forma de acompañar a la Argentina durante el Mundial sin dañar el vehículo.

La reacción en Miami fue inmediata. En zonas como Brickell, donde suelen verse autos de lujo y movimiento turístico, el hiperauto llamó la atención incluso en una ciudad acostumbrada al exceso visual. El agregado argentino hizo el resto: camisetas, celulares en alto, fotos y videos de hinchas que lo reconocieron como una pieza de colección convertida en homenaje futbolero.

Argentina vs Cabo Verde: el contexto mundialista que empujó la viralización

La aparición del Bugatti no fue casual. Miami vive por estas horas una fuerte presencia argentina por el cruce de la Selección ante Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026. Según el centro de partido de FIFA, el encuentro está programado para el 3 de julio de 2026 en el estadio de Miami.

Para los hinchas argentinos, Miami tiene además un condimento especial: es la ciudad en la que Messi juega a nivel club desde su llegada al Inter Miami. Esa cercanía multiplicó la expectativa alrededor de la Selección y convirtió cada aparición vinculada al capitán en contenido viral casi automático.

Cabo Verde, por su parte, llega como una de las historias llamativas del torneo. El seleccionado africano consiguió meterse en la fase eliminatoria y tendrá ante Argentina uno de los partidos más importantes de su historia. Ese contraste entre el campeón del mundo y una selección que vive un momento inédito también alimenta el clima de previa.

El Bugatti de la Selección se volvió viral

La viralización del auto tiene varias capas. La primera es evidente: se trata de un vehículo inaccesible para casi cualquier persona. La segunda es emocional: el diseño conecta con dos nombres que atraviesan generaciones de hinchas, Maradona y Messi. Y la tercera es de contexto: aparece en Miami, en plena fiebre mundialista, con miles de argentinos pendientes del próximo partido.

En redes, este tipo de escenas funcionan porque mezclan lujo, identidad y pertenencia. No es solamente un auto caro. Es un objeto exagerado que, durante unos días, dejó de ser un símbolo individual para convertirse en una postal colectiva. Para muchos hinchas, sacarse una foto con el Bugatti fue casi como posar frente a una bandera gigante de la Selección.

También hay un factor de curiosidad real: cuánto cuesta, qué modelo es, si fue pintado de verdad, quién es el dueño y por qué alguien decidiría transformar un hiperauto de colección en un homenaje mundialista. Todas esas preguntas explican por qué la historia empezó a circular con fuerza más allá del mundo fierrero.

Qué se sabe del dueño del auto que homenajeó a la Scaloneta

Bruno, apodado El León, contó que tiene el Bugatti desde hace poco tiempo y que ya venía pensando en plotear uno de sus autos para acompañar a la Selección durante el Mundial. Según relató, la elección del Chiron Pur Sport fue pensada como sorpresa y como una forma de generar impacto entre los hinchas argentinos que viajaron a Miami.

Su explicación apunta más al gesto que al lujo: mostrar apoyo a la Argentina de una manera imposible de pasar desapercibida. Y lo consiguió. El auto se transformó en uno de los objetos más fotografiados de la previa y sumó una nueva postal al fenómeno argentino en cada Mundial: hinchas que viajan, banderas que ocupan calles enteras y ahora también un Bugatti vestido de Scaloneta.

Mientras la Selección prepara su partido contra Cabo Verde, el Bugatti de la Selección ya juega su propio torneo fuera de la cancha: el de las imágenes virales, las búsquedas en Google y las historias que mezclan fútbol, exceso y pasión argentina en una misma escena.