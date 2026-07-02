Operativo Invierno 2026: habrá controles sorpresa en rutas bonaerenses

El Operativo Invierno 2026 ya empezó en las principales rutas del país y llega en un momento sensible para la Provincia de Buenos Aires: frío extremo, viajes hacia la Costa Atlántica, escapadas a sierras y el receso escolar cada vez más cerca. La Agencia Nacional de Seguridad Vial anticipó controles fijos y móviles, con puntos que cambiarán de ubicación para evitar que los conductores puedan anticiparlos por aplicaciones o redes sociales.

El despliegue nacional comenzó este miércoles y se extenderá hasta el 5 de agosto. Según informó la ANSV, habrá fiscalizaciones en 21 puntos estratégicos de 19 provincias, con controles de alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, cinturón de seguridad, Sistemas de Retención Infantil y maniobras peligrosas, como sobrepasos indebidos en doble línea amarilla.

Para los bonaerenses, el dato no pasa solo por saber dónde habrá presencia vial, sino por preparar el viaje antes de salir. En julio se combinan rutas con mayor tránsito, temperaturas muy bajas, bancos de niebla, heladas y movimiento hacia destinos turísticos. En ese contexto, un control puede demorar minutos si está todo en regla o complicar el viaje si falta documentación, VTV o seguro vigente.

Operativo Invierno 2026: qué va a controlar la ANSV

La Agencia Nacional de Seguridad Vial explicó que el operativo combinará puestos fijos, controles móviles y tecnología aplicada a la fiscalización. También se usarán drones para detectar infracciones desde el aire, especialmente en maniobras difíciles de advertir desde un puesto tradicional.

La presencia de controles sorpresa apunta a evitar una práctica habitual: que los puntos de fiscalización se compartan en grupos de WhatsApp, aplicaciones de tránsito o redes sociales. Por eso, el organismo no difundió un listado cerrado de ubicaciones. La estrategia oficial es que los puestos cambien de lugar y se adapten al movimiento real de los corredores turísticos.

En algunos puntos, además, las tareas se harán junto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con fiscalizaciones simultáneas sobre vehículos particulares y transporte de pasajeros. La información oficial del operativo puede consultarse en el sitio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Control Qué van a mirar Por qué importa en invierno Alcoholemia Test a conductores en rutas y accesos En Provincia de Buenos Aires rige alcohol cero al volante Velocidad Respeto de máximas y zonas señalizadas La calzada fría, húmeda o con niebla aumenta el riesgo Documentación DNI, licencia, cédula, seguro y VTV o RTO Es uno de los motivos más frecuentes de demora en controles Cinturón y SRI Todos los ocupantes y sillitas infantiles En viajes familiares suele aumentar la cantidad de pasajeros Cadenas para nieve Uso cuando las condiciones lo exijan Clave para quienes viajen a zonas de montaña o nieve Maniobras peligrosas Sobrepasos indebidos, doble línea amarilla y conducción riesgosa Las rutas cargadas reducen el margen de reacción

Qué rutas de la Provincia de Buenos Aires estarán más cargadas

Aunque el operativo es nacional y la ANSV no publicó la ubicación exacta de cada puesto, en la Provincia de Buenos Aires la atención se concentra naturalmente en los corredores con mayor movimiento turístico y de enlace. Entre ellos aparecen la Autovía 2, la Ruta 11, la Ruta 63, la Ruta 74, la Ruta 56, la Ruta 88, la Ruta 226 y la Ruta 3, además de accesos metropolitanos y caminos hacia destinos serranos o costeros.

La situación es distinta a la de CABA. La Ciudad de Buenos Aires concentra accesos, autopistas y salida hacia el conurbano, mientras que la Provincia de Buenos Aires tiene largos tramos ruteros, circulación hacia la Costa Atlántica y conexiones con rutas nacionales que llevan a Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén y la Patagonia.

Ese punto es clave para quienes salen desde el conurbano bonaerense o desde el interior provincial: no alcanza con revisar el auto al llegar a la ruta principal. También hay que considerar accesos, empalmes, estaciones de servicio, rotondas y caminos provinciales donde pueden instalarse controles dinámicos.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Provincia y CABA

El calendario escolar nacional marca que el receso de invierno en la Provincia de Buenos Aires será del 20 al 31 de julio de 2026. CABA tendrá el mismo período, aunque se trata de jurisdicciones distintas y con sus propios esquemas educativos y de tránsito.

El dato explica por qué el operativo se extiende más allá de esas dos semanas. La circulación turística no empieza el primer día del receso ni termina el último viernes: muchas familias viajan antes, otras regresan durante el fin de semana posterior y una parte del movimiento se reparte entre provincias con calendarios escolares diferentes. El cronograma oficial puede verificarse en el calendario escolar 2026 publicado por Nación.

Qué documentación hay que llevar para no tener problemas

Antes de salir a la ruta, la ANSV recomienda verificar que el vehículo tenga toda la documentación obligatoria. El listado incluye DNI, Licencia Nacional de Conducir, cédula de identificación del vehículo, comprobante de seguro vigente, constancia de VTV o RTO y chapas patente legibles.

También son obligatorios o necesarios para circular con seguridad el matafuego con carga vigente, balizas portátiles, espejos en condiciones, cinturones para todos los ocupantes y el sistema de retención infantil correspondiente cuando viajan chicos. La guía oficial de documentación obligatoria para circular detalla los requisitos básicos para autos y motos.

En territorio bonaerense también hay que tener presente la Ley de Alcohol Cero. La normativa provincial prohíbe conducir cualquier vehículo con motor cuando el test arroje un resultado superior a 0 miligramos de alcohol por litro de sangre, según la ley publicada en el portal de normas de la Provincia de Buenos Aires.

Viajes con frío, nieve o heladas: el punto que no hay que subestimar

El Operativo Invierno 2026 también pondrá atención en el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones lo exijan. En la Provincia de Buenos Aires no es un elemento de uso cotidiano, pero sí puede volverse relevante para quienes viajen hacia zonas cordilleranas o corredores afectados por nevadas, hielo o acumulación de nieve.

El frío también modifica la forma de manejar en rutas bonaerenses. Con heladas, humedad o niebla, conviene reducir la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo de adelante y evitar maniobras bruscas. Un sobrepaso ajustado puede ser riesgoso en cualquier época del año, pero con calzada fría o visibilidad baja el margen de reacción se achica.

En días de ola polar, además, el estado del vehículo pasa a ser central: presión de neumáticos, luces bajas, desempañador, limpiaparabrisas, frenos, líquido refrigerante y batería. Son chequeos simples, pero pueden evitar demoras, multas o situaciones peligrosas en ruta.

Qué conviene revisar antes de salir desde la Provincia

Para quienes viajen desde el conurbano, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Junín, Dolores, Chascomús, Azul o cualquier ciudad del interior bonaerense, la recomendación es salir con margen y no pensar el control como un trámite menor. La temporada invernal aumenta el tránsito y cualquier falta puede derivar en una demora importante.

La checklist básica antes de viajar debería incluir documentación, VTV vigente, seguro, neumáticos, luces, matafuego, balizas, cinturones, sillitas infantiles, descanso del conductor y planificación de paradas. Si el destino incluye montaña o nieve, también hay que consultar el estado de rutas y verificar si se exige portar o colocar cadenas.

El mensaje detrás del operativo es claro: habrá más presencia en ruta y controles menos previsibles. Para los conductores bonaerenses, la mejor forma de evitar problemas no es adivinar dónde estarán los puestos, sino salir con todo en regla y manejar con mayor prudencia durante uno de los momentos de mayor movimiento del invierno.