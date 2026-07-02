El insólito objeto que encontraron en la valija de cuti romero y provocó las carcajadas de messi

La valija de Cuti Romero terminó convertida en uno de los momentos más comentados de la Selección Argentina en la previa del viaje a Miami. En pleno control de seguridad antes de subir al avión, las autoridades detectaron un objeto inesperado en el equipaje del defensor y la reacción de Lionel Messi, entre sorpresa y carcajadas, hizo que la escena explotara en redes.

El episodio ocurrió mientras la delegación argentina se preparaba para abordar el vuelo rumbo a Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni jugará el cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde. Lejos de generar tensión, la situación mostró un costado distendido del plantel campeón del mundo en medio de una instancia decisiva.

Qué encontraron en la valija de Cuti Romero

El elemento que apareció durante la revisión fue un Magiclick, el clásico encendedor manual de chispa que en Argentina suele usarse para prender hornallas, velas o sahumerios. La escena llamó la atención porque no se trataba de un objeto sofisticado ni raro para la vida cotidiana, pero sí de un artículo sensible dentro de los controles aeroportuarios.

En el video, difundido en redes por Josh Chavis, director creativo de VML Global, se ve el momento en el que los agentes exhiben el objeto hallado en el equipaje de Cristian Romero. Rodrigo De Paul advierte la situación, Messi mira hacia el lugar y no puede contener la risa al ver qué era lo que habían separado durante el control.

La secuencia se volvió viral por el contraste: una delegación mundialista, figuras como Messi y De Paul pasando por un control internacional y, en el medio, un elemento tan doméstico como un Magiclick. La risa de Messi fue el detalle que terminó de transformar el episodio en contenido perfecto para redes.

Por qué un Magiclick puede quedar retenido en un aeropuerto

Aunque para muchos argentinos el objeto puede parecer inofensivo, los controles de seguridad aérea aplican criterios estrictos sobre encendedores, elementos inflamables y dispositivos de chispa. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos establece reglas específicas para encendedores y artículos similares, especialmente cuando contienen combustible o pueden activarse accidentalmente.

En términos prácticos, el personal de seguridad tiene margen para separar un objeto si considera que puede representar un riesgo o si no cumple con la forma permitida de traslado. Por eso, más allá del tono gracioso del momento, el hallazgo se explica por una norma habitual en vuelos internacionales: no todo lo que se usa en casa puede viajar dentro del equipaje sin revisión.

La situación también despertó especulaciones entre los hinchas. Algunos usuarios asociaron el Magiclick con los rituales de concentración de los jugadores, como el uso de palo santo o sahumerios en las habitaciones. Sin embargo, no hubo una explicación oficial del defensor ni de la Selección sobre por qué llevaba ese objeto en la valija.

Messi, De Paul y el clima interno de la Selección

La imagen que más circuló fue la de Messi riéndose mientras observaba la escena. En plena Copa del Mundo, donde cada gesto del capitán se analiza al detalle, el video mostró una versión relajada del plantel antes de viajar a la ciudad donde jugará el próximo partido.

También apareció Rodrigo De Paul, uno de los compañeros más cercanos a Messi dentro del grupo. Su reacción fue clave porque parece ser quien le señala al capitán lo que estaba ocurriendo durante el control. A partir de ahí, la carcajada de Messi resumió el clima de sorpresa compartida.

El episodio no tuvo consecuencias deportivas ni disciplinarias conocidas. Fue, más bien, una postal de intimidad de la delegación argentina en una Copa del Mundo marcada por la exposición constante. Cada traslado, entrenamiento o llegada al hotel puede terminar convertido en un video viral si aparece un detalle inesperado.

La Selección Argentina ya piensa en Cabo Verde

El viaje a Miami forma parte de la preparación para el partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial 2026. La AFA informó la llegada de la delegación argentina a Miami y detalló la continuidad del cronograma de actividades antes del cruce eliminatorio.

El encuentro está programado para el viernes 3 de julio a las 19, hora argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami. La propia Asociación del Fútbol Argentino confirmó el rival, el estadio y el horario del partido por los dieciseisavos de final.

Dato Detalle Partido Argentina vs. Cabo Verde Instancia Dieciseisavos de final del Mundial 2026 Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Hora argentina 19 Estadio Hard Rock Stadium, Miami Dato viral El Magiclick hallado en la valija de Cuti Romero

Cabo Verde llega al cruce como una de las historias más llamativas del torneo. El seleccionado africano disputa su primer Mundial y logró meterse en la fase eliminatoria después de competir en un grupo de alta exigencia. Argentina, en cambio, afronta el duelo con la presión lógica de ser el último campeón y con Messi otra vez en el centro de la escena.

La valija de Cuti Romero y una postal viral del Mundial

La valija de Cuti Romero sumó una escena inesperada a la intimidad de la Selección. En una Copa del Mundo donde la logística, los controles y los traslados suelen ser parte del costado menos visible, el hallazgo de un Magiclick aportó un momento de color antes de un partido importante.

El video pegó fuerte porque combina tres elementos muy argentinos: un objeto cotidiano, la complicidad del grupo y la reacción espontánea de Messi. Para los hinchas, no fue solo una anécdota de aeropuerto, sino otra muestra del clima interno de una generación que convive con la exigencia máxima sin perder naturalidad.

Mientras Scaloni define el equipo para enfrentar a Cabo Verde, la escena ya quedó instalada como una de las perlitas de la previa. El Mundial sigue, Argentina se juega el pase a la próxima ronda y, por unas horas, un Magiclick fue capaz de robarse la atención incluso en una delegación encabezada por Lionel Messi.