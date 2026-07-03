Frío extremo y alerta naranja: así estará el tiempo este viernes 3 de julio

La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las jornadas más frías del año este viernes 3 de julio, con temperaturas bajo cero en gran parte del territorio bonaerense y la continuidad de una alerta naranja por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno afecta especialmente al centro, sur y sudeste provincial, donde durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registraron heladas intensas, presencia de escarcha y temperaturas mínimas que en algunas localidades descendieron hasta los -4°C y -6°C.

🔶 Alerta naranja por frío extremo

La alerta naranja implica un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Las autoridades recomendaron:

Evitar la exposición prolongada al aire libre.

Mantener una adecuada calefacción en los hogares.

Ventilar los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Abrigarse con varias capas de ropa.

Prestar especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.

🌡️ Temperaturas estimadas para hoy

Región Mínima / Máxima Centro bonaerense -4°C / 8°C Sudeste bonaerense -2°C / 7°C Cuenca del Salado -3°C / 9°C Costa atlántica 0°C / 10°C Norte provincial -1°C / 11°C

Las condiciones se mantendrán muy frías durante toda la jornada, con cielo entre parcialmente nublado y despejado y vientos leves del sector norte, lo que favorecerá una lenta recuperación térmica por la tarde.

⚽ Hoy juega la Selección Argentina

En medio de la ola polar, la atención de los argentinos también estará puesta en el fútbol, ya que hoy vuelve a jugar la Selección Argentina.

Para quienes planeen reunirse a ver el partido, los especialistas recomiendan mantener los ambientes calefaccionados pero correctamente ventilados, especialmente si se utilizan estufas a gas, salamandras o braseros.

Además, se aconseja evitar reuniones en espacios completamente cerrados sin renovación de aire, debido al mayor riesgo de acumulación de monóxido de carbono durante jornadas de frío intenso como la de este viernes.