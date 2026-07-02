Jueves helado: el frío polar no da tregua en la Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires atraviesa este jueves 2 de julio una de las jornadas más frías del año como consecuencia de la persistencia de una masa de aire de origen polar que continúa afectando a gran parte del territorio bonaerense.

Desde las primeras horas de la mañana se registraron temperaturas cercanas a los 0 °C e incluso inferiores en numerosas localidades del interior, donde además se produjeron heladas de variada intensidad. A pesar del predominio del sol en varios sectores, la escasa recuperación térmica durante la tarde mantiene un ambiente muy frío en toda la provincia.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre los 9 y 12 °C, mientras que el viento leve del sector norte comenzará lentamente a favorecer un paulatino ascenso de la temperatura hacia los próximos días.

Cómo seguirá el tiempo

Las condiciones de estabilidad continuarán durante el viernes, con otra mañana muy fría y probabilidad de nuevas heladas en amplias zonas rurales de la provincia. Si bien las temperaturas máximas mostrarán un leve aumento, el ambiente seguirá siendo plenamente invernal.

Durante el fin de semana continuará la tendencia de ascenso gradual de las temperaturas, especialmente durante las tardes, aunque las mañanas seguirán presentando registros muy bajos y persistirá el riesgo de heladas en el centro, oeste y sur bonaerense. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que predominará el tiempo estable.

Recomendaciones para enfrentar el frío

Ante la continuidad de las bajas temperaturas, se recomienda:

Vestirse con varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

Cubrir cabeza, cuello, manos y pies al salir al exterior.

Evitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas del día.

Consumir bebidas y comidas calientes.

Mantener una correcta hidratación.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Uso seguro de los sistemas de calefacción

Con el incremento del uso de estufas y calefactores durante la temporada invernal, es fundamental extremar las medidas de prevención para evitar accidentes por intoxicación con monóxido de carbono.

Las principales recomendaciones son:

Mantener siempre una ventilación permanente en los ambientes.

Hacer revisar estufas, calefones y calderas por un gasista matriculado.

No utilizar hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar la vivienda.

Evitar el uso de braseros en ambientes cerrados.

No tapar las rejillas de ventilación.

Verificar que la llama de los artefactos a gas sea de color azul.

Instalar detectores de monóxido de carbono cuando sea posible.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro, por lo que su detección resulta muy difícil. Por ese motivo, la prevención y el mantenimiento adecuado de los sistemas de calefacción son fundamentales para transitar el invierno de manera segura.