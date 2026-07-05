Mundial 2026: el impactante monto que cobrará cada país solo por entrar a los octavos de final

La FIFA definió un esquema financiero histórico para esta edición, donde avanzar de fase no solo significa mantener vivo el sueño del título, sino también asegurar una fuerte inyección económica.

A continuación, te detallamos los montos oficiales, las fechas clave de aprobación y cómo se dividen los premios en el torneo más grande de la historia.

El premio millonario por entrar a los octavos de final

Las selecciones que logren clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 embolsarán la impactante suma de USD 15 millones.

Este monto está reservado específicamente para los equipos que terminen ubicados entre el 9.º y el 16.º puesto de la competencia.

El salto económico es directo: avanzar a este umbral marca una diferencia sustancial frente a las ganancias de las fases previas.

Un fondo de dinero récord aprobado por la FIFA

El Consejo de la FIFA aprobó oficialmente el 17 de diciembre de 2025 una contribución económica total de USD 727 millones vinculada al torneo.

De ese gran total, USD 655 millones se destinarán de forma exclusiva a los premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones participantes.

Este paquete general representa un aumento del 50% en el fondo de premios en comparación con ediciones anteriores, consolidando un reparto histórico.

El piso garantizado para los eliminados en primera ronda

Ningún equipo se marchará con las manos vacías, ya que la FIFA estableció un sistema escalonado que asegura un piso mínimo para todos.

Las selecciones que queden eliminadas en la fase de grupos (puestos 33.º a 48.º) percibirán USD 9 millones por su ubicación final en la tabla.

A esa cifra se le suma un aporte de USD 1,5 millones destinados a costos de preparación, lo que eleva el pago mínimo garantizado a USD 10,5 millones. Por su parte, los países que terminen entre el 17.º y el 32.º lugar cobrarán USD 11 millones.

Las cifras para el campeón y los cuatro mejores del mundo

Para los equipos que logren superar los octavos de final, las recompensas continúan subiendo de manera escalonada a medida que se escala en el cuadro.

Las selecciones que queden eliminadas en cuartos de final (puestos 5.º al 8.º) se llevarán a casa un premio de USD 19 millones.

En la cima del torneo, el cuarto puesto cobrará USD 27 millones, el tercero USD 29 millones, el subcampeón USD 33 millones y el gran campeón del Mundial 2026 recibirá USD 50 millones.

Es importante destacar que la FIFA transfiere la totalidad del dinero directamente a cada asociación nacional, y luego cada federación define de forma interna qué porcentaje distribuye entre sus futbolistas.