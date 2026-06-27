Cobro del aguinaldo estatales bonaerenses: cómo se ordena el cronograma 2026

El cobro del aguinaldo estatales bonaerenses ya tiene un dato central para mirar con atención: no se acredita a todos los sectores el mismo día, sino que se ordena por organismos y dependencias de la administración pública provincial. El esquema informado para junio combina el pago del sueldo mensual con la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, una liquidación clave para miles de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.

La particularidad del cronograma es que comienza el martes 30 de junio y se extiende hasta el martes 7 de julio. En el medio aparecen áreas muy distintas: organismos descentralizados, Seguridad, Servicio Penitenciario, Salud, administración central, Poder Judicial y Educación. Por eso, para saber cuándo se cobra, no alcanza con mirar el banco: hay que ubicar a qué organismo pertenece cada agente.

Según el calendario de la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, las acreditaciones se realizan de forma escalonada. Ese orden corresponde a trabajadores provinciales bonaerenses y no debe confundirse con CABA, que tiene otro empleador, otro presupuesto y otro cronograma de haberes.

Cobro del aguinaldo estatales bonaerenses: cómo se organiza el cronograma

El cobro del aguinaldo estatales bonaerenses se organiza por fecha y por dependencia. El esquema no funciona por terminación de DNI, como ocurre con algunos calendarios previsionales, ni por orden alfabético. La referencia principal es el organismo de revista o el sector dentro del Estado provincial.

En esta liquidación, el medio aguinaldo se paga junto con los haberes de junio. Esa combinación hace que el depósito sea más alto que el de un mes común, aunque el monto final depende de la remuneración de cada trabajador, los descuentos aplicados y la base salarial tomada para el SAC.

El orden arranca con organismos como Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda. Luego sigue con Seguridad, Servicio Penitenciario y áreas sociales. Más adelante aparecen Salud, administración central, organismos de control, ministerios y dependencias descentralizadas. Sobre el final quedan el Poder Judicial y Educación.

Fecha de cobro Organismos y sectores incluidos Martes 30 de junio Dirección de Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda Miércoles 1 de julio Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia Jueves 2 de julio Ministerio de Salud y Caja de Policía Viernes 3 de julio Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Ministerio de Economía, Contaduría, Tesorería, ARBA, ministerios, organismos descentralizados y Poder Legislativo, entre otros Lunes 6 de julio Poder Judicial Martes 7 de julio Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP

Qué sectores cobran primero y cuáles quedan para el final

El primer tramo del cronograma está concentrado en organismos específicos y de menor volumen relativo dentro de la nómina provincial. El martes 30 de junio cobran la Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda. Es el inicio formal del pago de sueldos de junio y medio aguinaldo para la administración pública bonaerense.

El miércoles 1 de julio se abre una etapa más amplia, con áreas sensibles por cantidad de agentes y funcionamiento operativo. Allí aparecen el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Patronato de Liberados, Lotería y Casino y el organismo de Niñez y Adolescencia.

El jueves 2 de julio es el turno del Ministerio de Salud y la Caja de Policía. En el caso de Salud, el pago impacta en personal hospitalario y estructuras sanitarias provinciales, un universo laboral que suele seguir de cerca tanto el cronograma de haberes como las negociaciones salariales.

El día con más organismos en el pago provincial

El viernes 3 de julio concentra la mayor cantidad de dependencias. En esa fecha cobran trabajadores de organismos de control, áreas de administración central, ministerios y entes descentralizados. Allí aparecen Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Ministerio de Economía, Contaduría General, Tesorería General, ARBA, Producción, Desarrollo Agrario, Infraestructura, Justicia, Gobierno y Trabajo, entre otros.

También se incluyen dependencias como la Autoridad del Agua, la Comisión de Investigaciones Científicas, la Comisión por la Memoria, COMIREC, CORFO, Astillero Río Santiago, OPISU, Poder Legislativo, universidades provinciales, Instituto Cultural, Ambiente, Hábitat, Transporte y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

Para muchos agentes, este es el tramo más importante del calendario porque agrupa buena parte del aparato administrativo bonaerense. La recomendación es revisar la dependencia exacta de revista, ya que algunos organismos pueden no ser identificados de manera intuitiva por el trabajador si dependen administrativamente de otra área.

Judiciales, docentes y DiPrEGeP: las últimas fechas del cronograma

El Poder Judicial tiene fecha asignada para el lunes 6 de julio. En tanto, el cierre del cronograma llega el martes 7 de julio con la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, conocida como DiPrEGeP.

Este último punto es clave para docentes bonaerenses, auxiliares y personal vinculado al sistema educativo provincial. La fecha corresponde a la Provincia de Buenos Aires. No debe mezclarse con el calendario docente de CABA ni con pagos de municipios, universidades nacionales u otros empleadores.

En el caso del sistema educativo, además del día de acreditación, conviene revisar el recibo de haberes para verificar si el SAC fue liquidado sobre la base correcta. Esto es especialmente importante cuando hubo suplencias, módulos, horas cátedra, altas recientes o cambios de carga horaria durante el semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo y por qué no siempre es la mitad del sueldo

El aguinaldo, formalmente Sueldo Anual Complementario, se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. La guía oficial de Argentina.gob.ar sobre salario indica que cada medio aguinaldo se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del semestre correspondiente.

Ese punto genera muchas confusiones. El SAC no se calcula necesariamente sobre el sueldo de junio ni sobre el monto neto que aparece en la cuenta. La referencia es la mejor remuneración del semestre, antes de los descuentos que correspondan. Después se aplican aportes, obra social, retenciones, sindicatos, préstamos, embargos u otros conceptos que pueden modificar el dinero de bolsillo.

Por eso, un depósito mayor en junio no significa que todos cobren el mismo porcentaje final. Dos estatales pueden tener salarios similares, pero aguinaldos distintos si tuvieron cambios de categoría, bonificaciones, horas, suplencias, descuentos extraordinarios o períodos trabajados en forma parcial.

Qué revisar cuando se acredite el sueldo y el SAC

Cuando el dinero esté depositado, el primer control debería ser doble: verificar la acreditación bancaria y revisar el recibo. El home banking muestra el resultado final, pero el recibo permite saber qué conceptos integraron la liquidación.

En el recibo conviene mirar si el aguinaldo figura como concepto separado, cuál fue la base tomada, qué descuentos se aplicaron y si aparecen todos los cargos o dependencias que correspondan. Para trabajadores con cambios durante el semestre, también es importante revisar fechas de alta, ceses, licencias y eventuales ajustes.

Si el monto no coincide con lo esperado, lo recomendable es reunir documentación antes de iniciar un reclamo: recibos de enero a junio, constancias de designación, novedades administrativas, comprobantes de licencias o cualquier elemento que permita reconstruir el período liquidado. Un reclamo preciso tiene más chances de avanzar que una consulta general.

La diferencia con jubilados y pensionados del IPS

El cronograma de estatales activos no es el mismo que el calendario de jubilados y pensionados bonaerenses. El Instituto de Previsión Social bonaerense publica su propio calendario para haberes previsionales y medio aguinaldo.

Para evitar confusiones, los trabajadores activos deben guiarse por Tesorería General, mientras que jubilados y pensionados deben consultar IPS. Son calendarios distintos, con criterios de pago diferentes y públicos alcanzados distintos.

El dato central para estatales bonaerenses es que el pago de junio y el medio aguinaldo se ordena en una secuencia que va del 30 de junio al 7 de julio. La fecha exacta depende del organismo, no del banco ni de la terminación del DNI.