Una ciudad bonaerense recibe una gran muestra con animales, maquinaria y gastronomía: cuándo es

En septiembre hay eventos que funcionan como una fiesta y, al mismo tiempo, como una gran vidriera de la economía regional. Ese es el caso de la Expo Rural de Pergamino, una muestra que vuelve a reunir animales, maquinaria, gastronomía y actividades para toda la familia en un mismo predio.

La lógica del evento es distinta a la de una fiesta gastronómica o una celebración temática de pueblo. Acá el atractivo aparece en la escala: grandes máquinas, exposición ganadera, espacios educativos, food trucks, shows y mucho movimiento durante todo el día. Para mucha gente, esa mezcla convierte a la expo en una salida de fin de semana por sí misma.

La ciudad anfitriona es Pergamino, que este fin de semana concentra las actividades principales de la 87ª Exposición Rural. En el mapa de escapadas bonaerenses, la muestra ocupa un lugar interesante porque dialoga con otros contenidos que están funcionando, como las fiestas rurales con asado y folklore, pero con un perfil mucho más ligado al mundo productivo.

La Expo Rural de Pergamino ya abrió y este fin de semana vive sus jornadas más fuertes

La exposición se desarrolla hasta el domingo 13 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Pergamino, ubicado sobre la Ruta Nacional 8, kilómetro 220,5. El horario general es de 10:00 a 19:00.

Según la organización, para viernes, sábado y domingo la entrada general cuesta $8.000. Ingresan sin cargo los menores de 12 años, jubilados con carnet y personas con discapacidad. Además, después de las 19:00 el Polo Gastronómico queda con acceso libre.

Qué se puede hacer en la muestra

La expo combina varios mundos. Por un lado están la ganadería, los remates, los caballos criollos y la maquinaria agrícola. Por otro, aparece una faceta mucho más abierta al público general: food trucks, espectáculos, propuestas para chicos, automotrices, universidades y sectores interactivos.

La Expo Rural combina producción, tecnología y propuestas familiares.

Uno de los puntos más convocantes suele ser la Granja Educativa, donde los más chicos pueden acercarse a animales y participar de actividades sencillas. También llaman la atención las grandes máquinas exhibidas a campo abierto, algo que no se ve todos los días para quienes no están vinculados al sector.

Ganado y caballos criollos .

. Maquinaria agrícola y tecnología.

y tecnología. Granja Educativa para chicos.

para chicos. Polo Gastronómico con food trucks y cervecerías.

con food trucks y cervecerías. Actividades y espectáculos durante el fin de semana.

Por qué puede atraer incluso a quienes no trabajan en el campo

Ese es, justamente, uno de los secretos del evento. Aunque la base sea agropecuaria, la Expo Rural se fue transformando en una experiencia más amplia. Muchas familias van sin pertenecer al sector y encuentran suficiente variedad como para pasar varias horas: comida, exhibiciones, animales, juegos, música y espacios para caminar.

También hay un valor visual evidente. Los tractores, las carpas, los animales y la circulación constante de público construyen una escena potente, algo que ayuda mucho tanto a nivel editorial como en plataformas visuales como Discover.

En una agenda provincial saturada de fiestas, Pergamino ofrece una propuesta distinta: una gran muestra donde campo y ciudad vuelven a encontrarse en un formato más amplio que el de una feria tradicional.

Qué conviene saber antes de ir

La recomendación es llegar con tiempo si querés recorrer con calma los distintos sectores. El predio es amplio y, entre animales, maquinarias, gastronomía y actividades familiares, la visita puede llevar varias horas. Si la idea es ahorrar la entrada, una opción es aprovechar el acceso libre nocturno al sector gastronómico.

La información completa se encuentra en el sitio de la Sociedad Rural de Pergamino. Para muchos, puede ser una de las salidas más completas del fin de semana en la Provincia.