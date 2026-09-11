Una ciudad bonaerense se prepara para una fiesta bien criolla: habrá jineteada, asado y folklore

Hay ciudades que en septiembre encuentran una manera muy clara de mostrarse al resto de la Provincia: a través de sus tradiciones. Ese es el caso de la Fiesta Provincial del Mejor Reservado, una celebración que vuelve a poner en primer plano la cultura gaucha, la comida criolla y las destrezas camperas.

La propuesta no apunta a un recital masivo ni a una feria urbana. Su fuerza está en otro lado: caballos, asado, fogones, pilchas gauchas, peña y folklore. Justamente por eso se transformó en un evento atractivo para quienes buscan una salida distinta y muy asociada al interior bonaerense.

La ciudad que volverá a vivir ese movimiento es General Juan Madariaga, uno de los municipios que mejor explota su identidad tradicional dentro del calendario turístico de septiembre. Muy cerca, además, aparecen otras alternativas de escapadas, como la fiesta gastronómica que tendrá dos días de actividad en otra ciudad bonaerense, lo que refuerza la idea de un mes fuerte para este tipo de eventos.

La Fiesta del Mejor Reservado en Madariaga se hará este fin de semana

La 43ª Fiesta Provincial del Mejor Reservado se desarrollará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga, ubicado en avenida Catamarca y Colón.

La celebración forma parte del calendario oficial de Turismo bonaerense y es una de las actividades fuertes de un distrito que suele presentarse como el Pago Gaucho. Esa identidad no es solamente un slogan: se nota en la estética del evento, en el perfil del público y en el tipo de actividades que dominan ambas jornadas.

Qué habrá durante las dos jornadas criollas

El corazón del encuentro serán las jineteadas, pruebas de rienda, montas, mateadas y espectáculos folklóricos. A eso se suman los fogones, el asado, el paseo de artesanos y los puestos de pilchas gauchas, que completan una experiencia muy visual y muy ligada a la tradición.

La jineteada y las destrezas criollas son parte central de la propuesta.

Para muchos visitantes, la fiesta funciona también como una inmersión en una cultura que sigue muy viva en el interior bonaerense. Ver el campo de jineteada lleno, los caballos en movimiento, la gente con boina, sombrero o poncho y los fogones encendidos forma parte del atractivo central.

Jineteada y destrezas criollas .

. Asado, fogones y comidas tradicionales .

. Paseo de artesanos y puestos criollos .

. Peñas y shows folklóricos .

. Un ambiente muy marcado por la tradición gaucha.

Por qué puede ser una escapada diferente

Madariaga suele ser asociada a la ruta hacia la costa, pero este tipo de eventos cambia el foco y convierte a la ciudad en destino en sí mismo. La fiesta ofrece una experiencia que no se parece demasiado a los festivales gastronómicos o ferias urbanas: acá el protagonismo lo tienen el caballo, la tradición campera y la cultura criolla.

Eso le da una personalidad muy definida dentro del circuito de escapadas bonaerenses. Quien viaja ya sabe qué va a encontrar y, sobre todo, qué tipo de ambiente domina la jornada. Es un punto fuerte para Google Discover y también para el lector: la promesa de la nota coincide con una experiencia concreta.

Además, septiembre encuentra a Madariaga con varios eventos encadenados, lo que le da al municipio una presencia fuerte dentro del calendario turístico. Esa continuidad ayuda a instalar al distrito como referencia temática.

Qué conviene tener en cuenta si pensás ir

Como la mayor parte de las actividades se desarrolla al aire libre, conviene ir con ropa cómoda y revisar el estado del tiempo antes de salir. También es útil llegar con tiempo si querés recorrer puestos, comer algo y ubicarte bien para seguir la jineteada.

Para quienes buscan una fiesta bien bonaerense y con identidad de campo, la del Mejor Reservado aparece entre las más potentes del fin de semana. La agenda oficial puede consultarse en el sitio de Turismo de General Juan Madariaga y en el calendario de Turismo de la Provincia.