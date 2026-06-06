Chau compras de último momento: los días clave para aprovechar los descuentos del banco provincia para el día del padre

El Banco Provincia activó la promoción especial “Ponete la 10 para papá”, diseñada exclusivamente para incentivar el consumo previo a la festividad. La campaña ofrece opciones de financiación extrema de hasta 24 cuotas sin interés y rebajas directas con topes de reintegro unificados para los usuarios de la entidad.

A continuación, te detallamos el calendario de fechas, los rubros incluidos y los requisitos indispensables para aprovechar al máximo las ofertas desde tu celular.

El calendario de fechas y rubros confirmados

La acción comercial se divide en etapas específicas para organizar las compras presenciales y virtuales de los clientes:

Indumentaria, deportes y perfumerías: Los comercios adheridos abrirán sus jornadas de descuento los días sábado 6 y sábado 13 de junio , ideales para los regalos tradicionales.

Los comercios adheridos abrirán sus jornadas de descuento los días , ideales para los regalos tradicionales. Plataforma Provincia Compras: El portal de e-commerce del banco mantendrá habilitadas las 24 cuotas sin interés en marcas seleccionadas de tecnología, electrodomésticos y herramientas.

El portal de e-commerce del banco mantendrá habilitadas las en marcas seleccionadas de tecnología, electrodomésticos y herramientas. Experiencias y gastronomía: Se sumarán beneficios especiales de cara al fin de semana de la celebración para los almuerzos y cenas familiares.

Porcentajes de ahorro y topes de reintegro

Para calcular tu presupuesto con precisión, es fundamental conocer los límites de devolución que fijó la entidad financiera:

Descuento base: Las compras presenciales con tarjetas de la entidad contarán con un 30% de ahorro directo en el punto de venta.

Las compras presenciales con tarjetas de la entidad contarán con un directo en el punto de venta. Tope unificado: El límite máximo de devolución se estableció en $15.000 por transacción , lo que permite aprovechar el beneficio en más de una oportunidad.

El límite máximo de devolución se estableció en , lo que permite aprovechar el beneficio en más de una oportunidad. Medios de pago válidos: La promoción rige para consumos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

Cuotas sin interés en el portal digital y condiciones clave

Para quienes buscan resolver el regalo de forma 100% online, el portal Provincia Compras mantendrá canales de financiamiento extendido muy agresivos durante estas jornadas especiales. Se podrán adquirir productos seleccionados de tecnología, electrodomésticos y herramientas de trabajo en 9, 12 y hasta 24 cuotas sin interés. Es importante tener en cuenta que para activar tanto las cuotas como los reintegros presenciales del 30% no se deben utilizar billeteras virtuales intermediarias ni plataformas de pago ajenas a la entidad, ya que la promoción es exclusiva para transacciones directas con las tarjetas físicas de Visa y Mastercard del banco o mediante el escaneo QR correspondiente.