“Cazaron” a más de 30 deudores alimentarios en recitales y partidos de fútbol en Buenos Aires

Más de 30 deudores alimentarios morosos fueron identificados en eventos masivos en la Ciudad de Buenos Aires. Durante 48 operativos realizados por el gobierno porteño, se impidió la entrada de estos individuos a recitales y partidos de fútbol.

Detalles de los Controles Realizados

Los operativos comenzaron en marzo y abarcaron una variedad de eventos, como el partido de fútbol entre Boca Juniors y Central Córdoba y conciertos de artistas destacados como Lali Espósito y Los Piojos. Según Noticias Argentinas, este domingo se identificó a un deudor en el encuentro en La Bombonera, elevando el total a 31 deudores, distribuidos de la siguiente manera:

16 de la provincia de Buenos Aires

6 de Capital Federal

4 de Neuquén

3 de Salta

1 de Córdoba

1 de Entre Ríos

Implicancias Legales y Consecuencias de la Mora

En la actualidad, alrededor de 3.000 personas están registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de Buenos Aires, dentro de un total nacional que supera los 11.500 deudores. Las autoridades han establecido que la información se comparte con 13 provincias, lo que permite un control más abarcativo de los incumplimientos.

Según el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, la intención es “dejar en claro que las obligaciones se cumplen sin excepción”. Aquellos que no cumplen con sus deberes alimentarios enfrentan diversas restricciones, incluyendo la imposibilidad de:

Obtener tarjetas de crédito o abrir cuentas corrientes

Acceder a créditos en el Banco Ciudad

Recibir viviendas sociales del Gobierno de la Ciudad o nacional

Postularse a cargos electivos

Inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos

Ingresar a eventos culturales con más de 5.000 asistentes

Otras Restricciones y Obligaciones para Deudores

Además de las sanciones mencionadas, los deudores enfrentan limitaciones adicionales como:

Imposibilidad de transferir la titularidad de negocios sin regularizar la deuda

Prohibición de matricularse en colegios profesionales

No poder participar en concursos o ser designados como magistrados o funcionarios judiciales

Asimismo, los escribanos tienen la obligación de informar a las autoridades sobre cualquier transacción legal que involucre a un deudor registrado, lo que refuerza el marco normativo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.