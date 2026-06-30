Casas chinas plegables: cómo son las viviendas que se instalan en dos horas y cuánto cuestan en argentina

Las casas chinas plegables empezaron a ganar terreno en Argentina por una promesa difícil de ignorar: llegan compactas, se despliegan en pocas horas y cuestan bastante menos que una obra tradicional. Pero el precio que se ve en Alibaba o en videos virales no siempre es el costo real para tener una vivienda instalada, habilitada y lista para usar.

El atractivo existe: son módulos industrializados, con estructura metálica, paneles aislantes y una logística pensada para exportación. Sin embargo, entre el valor de fábrica en China, el flete marítimo, los impuestos de importación, los gastos de puerto, el traslado interno, la base de apoyo y los permisos municipales, el número final puede cambiar mucho.

Casas chinas plegables: cómo son y por qué se instalan tan rápido

El modelo más difundido es la casa contenedor expandible de doble ala. Durante el transporte viaja cerrada, como un módulo compacto, y al llegar al terreno se abre hacia los laterales. De esa forma, una unidad de 20 pies puede pasar de un ancho reducido para carga a una superficie habitable cercana a los 35 o 37 m², según el fabricante y la distribución.

En los catálogos internacionales aparecen versiones de 10, 20, 30 y 40 pies. Las más buscadas para vivienda chica suelen incluir uno o dos dormitorios, baño, kitchenette, aberturas, piso, instalación eléctrica básica y cañerías preinstaladas. Algunas publicaciones también ofrecen mobiliario, sanitarios, ducha, termotanque eléctrico o cocina, pero esos accesorios deben revisarse con lupa porque pueden no cumplir normas locales o elevar mucho el precio.

La instalación en dos horas, que se repite en muchos anuncios, debe entenderse con una aclaración importante: ese tiempo suele referirse al despliegue del módulo sobre una base ya preparada. No incluye permisos, platea, conexión eléctrica, agua, cloacas, pozo, nivelación del terreno, sellados finales, transporte desde el puerto ni eventuales adaptaciones.

Fabricantes asiáticos describen estos módulos como viviendas de despliegue rápido para casas de fin de semana, oficinas, campamentos, turismo o alojamiento temporario. En un relevamiento de modelos publicados en Alibaba, los precios de unidades expandibles aparecen con una dispersión muy grande: hay ofertas básicas desde menos de US$ 3.000, pero las opciones habitables y mejor terminadas se mueven con más frecuencia entre US$ 4.500 y US$ 10.000 por unidad.

Cuánto cuestan en Alibaba y qué significa ese precio

El dato clave es que el precio publicado casi nunca equivale a vivienda puesta en Argentina. Muchas cotizaciones son FOB o EXW, es decir, valores de fábrica o de salida desde origen. En esos casos falta sumar flete internacional, seguro, despacho, tributos, gastos portuarios y traslado hasta el terreno.

También hay diferencias entre una casa plegable tipo Z, más simple y pensada para obradores o usos rápidos, y una casa contenedor expandible de doble ala, que ofrece más superficie una vez abierta. En algunos modelos plegables entran varias unidades en un contenedor 40HQ; en los expandibles de 20 pies, lo habitual es que entren menos unidades, muchas veces dos por contenedor, según el diseño y el embalaje.

Esto cambia todo. Si una persona importa una sola unidad, el flete pesa muchísimo. Si un importador trae dos, seis u ocho módulos en un mismo contenedor, el costo logístico por vivienda baja y el precio final puede ser más competitivo.

El costo de importar una casa china a Argentina

Para junio de 2026, cotizaciones internacionales de logística ubican el flete marítimo China-Buenos Aires en un rango amplio, con referencias de US$ 5.500 a US$ 7.650 por contenedor para cargas FCL, según ruta, puerto de origen, disponibilidad y momento de contratación. A eso se suman seguro, gastos de terminal, depósito, manipuleo, despachante y transporte interno.

En Aduana, la clasificación suele analizarse dentro del capítulo de construcciones prefabricadas. El Arancel Externo Común del Mercosur contempla posiciones como 9406.20.00 para unidades de construcción modular de acero y 9406.90.20 para estructuras de hierro o acero con paredes exteriores de esas materias, con un AEC del 12,6%; otras posiciones pueden llegar al 18%, según la clasificación concreta. La definición final debe hacerla un despachante con ficha técnica y documentación del producto, tomando como referencia la Nomenclatura Común del Mercosur publicada en Infoleg.

Además, la tasa de estadística está fijada en el 3%, de acuerdo con el texto actualizado del Decreto 389/1995. Luego se calcula el IVA de importación, que normalmente es del 21% sobre una base que incluye el valor CIF y otros gravámenes. Si la operación es comercial, pueden aparecer percepciones adicionales.

Concepto Referencia estimada Qué mirar Precio fábrica en China US$ 3.000 a US$ 10.000 Depende de tamaño, aislación, baño, cocina y terminaciones Flete marítimo US$ 5.500 a US$ 7.650 por contenedor Baja por unidad si se traen varios módulos juntos Derecho de importación 12,6% o 18% estimado Debe confirmarse por NCM con despachante Tasa de estadística 3% Se calcula sobre base aduanera, con topes y reglas vigentes IVA de importación 21% Se suma sobre la base imponible correspondiente Gastos locales Variable Puerto, depósito, despacho, camión, grúa, base y servicios

Cuánto puede costar una casa china plegable puesta en Argentina

Con el dólar vendedor del Banco Nación en $1.500 al 30 de junio de 2026, según la cotización publicada por el Banco Nación, una unidad que en China cuesta US$ 5.000 no debe traducirse automáticamente como $7.500.000. Ese es apenas el valor de la mercadería antes de la logística y la nacionalización.

Un cálculo prudente para una unidad expandible de 20 pies, con precio de fábrica entre US$ 4.500 y US$ 7.000, puede llevar el costo nacionalizado a un rango aproximado de US$ 16.000 a US$ 25.000 si el flete no se reparte entre muchas unidades y se suman impuestos, despacho, puerto y traslado. En pesos, ese rango equivale a unos $24.000.000 a $37.500.000, sin contar mejoras del terreno ni terminaciones adicionales.

Si el importador optimiza el contenedor y trae varias unidades, el costo por módulo puede bajar. Por eso se ven ofertas más agresivas en redes o marketplaces. Pero cuando se agrega la base, la grúa, el transporte a una localidad del interior, las conexiones y el margen comercial, el precio final vuelve a subir.

Por qué no entra como una compra común por courier

Una confusión frecuente es pensar que se puede comprar como cualquier producto importado. El régimen de pequeños envíos de ARCA permite operaciones de hasta USD 3.000, sin fin comercial y con paquetes de hasta 50 kilos, según los requisitos oficiales para envíos internacionales. Una casa plegable supera ampliamente esas condiciones por peso, volumen y operatoria.

En la práctica, se necesita una importación formal, documentación completa, factura comercial, packing list, conocimiento de embarque, intervención de despachante y coordinación logística. También conviene pedir fotos reales del producto terminado, planos, ficha de materiales, espesor de paneles, tipo de aislación, garantía anticorrosión y manual de montaje.

Permisos, terreno y detalles que pueden encarecer la compra

El módulo puede llegar listo para abrirse, pero eso no significa que pueda colocarse en cualquier lote. En la Provincia de Buenos Aires, cada municipio puede exigir permiso de obra, plano, visado profesional, cumplimiento de indicadores urbanísticos y conexión segura a servicios. En CABA, el análisis pasa por el Código Urbanístico y el Código de Edificación, con criterios más restrictivos para uso residencial permanente.

Antes de pagar una seña, hay que confirmar si el terreno admite vivienda, si tiene acceso para camión y grúa, si soporta una platea o pilotes, y cómo se resolverán agua, electricidad, cloacas o pozo. También hay que revisar aislación térmica: una casa pensada para climas moderados puede necesitar mejoras para zonas frías, húmedas o ventosas de Argentina.

La recomendación más segura es pedir tres números separados: precio del módulo, costo nacionalizado y costo instalado en el terreno. Recién con esos tres valores se puede comparar contra una casa prefabricada local, una tiny house o una construcción tradicional.

Las casas chinas plegables pueden ser una alternativa real para usos rápidos, viviendas compactas o proyectos turísticos, pero el ahorro no está garantizado por el precio publicado en China. La diferencia entre una oportunidad y un problema suele estar en los detalles menos virales: Aduana, flete, municipio, base, servicios y garantía.