Casas chinas plegables en argentina: precios reales y dónde se venden

Las casas chinas plegables en Argentina empezaron a ganar terreno entre quienes buscan una vivienda rápida, más económica que la construcción tradicional y con menos meses de obra. El atractivo es claro: llegan como módulos prefabricados, se despliegan sobre una base preparada y, según el modelo, pueden quedar instaladas en cuestión de horas o pocos días.

Sin embargo, el precio que aparece en las publicaciones no siempre representa el costo final. En muchos casos, hay que sumar traslado, descarga, base, conexiones, permisos municipales, terminaciones y eventuales gastos de importación.

Cuánto cuestan las casas chinas plegables en Argentina

Los valores relevados en publicaciones activas y notas recientes del mercado muestran una dispersión importante. Hoy se consiguen módulos chicos desde alrededor de $14.500.000, mientras que las viviendas modulares más completas de 30 a 54 m² pueden superar los $30.000.000, $40.000.000 o $50.000.000, según terminaciones y equipamiento.

También aparecen modelos vendidos por metro cuadrado. En ese segmento, las referencias actuales se ubican aproximadamente entre $840.000 y $1.100.000 por m², aunque algunas ofertas promocionadas mencionan valores más bajos para estructuras base o unidades importadas sin todos los costos incluidos.

Tipo de unidad Precio orientativo Qué revisar Módulo plegable básico Desde $14.500.000 aprox. Si incluye baño, cocina, traslado e instalación Tiny house modular 15 a 25 m² Entre $17.000.000 y $25.000.000 aprox. Terminaciones, aislación y garantía Casa modular 30 a 37 m² Desde $30.000.000 aprox. Base, permisos y conexiones Modelo de 54 m² o más Más de $50.000.000 aprox. Entrega llave en mano real o parcial

Dónde se venden y cómo encontrarlas

En Argentina, las casas chinas plegables se ofrecen principalmente en plataformas online como Mercado Libre, donde aparecen como casas prefabricadas chinas, casas contenedor plegables, viviendas modulares, tiny houses o módulos habitacionales. También hay importadores, empresas de comercio exterior y vendedores especializados que publican en redes sociales.

Al buscar, conviene usar combinaciones como:

Casa contenedor plegable

Casa china prefabricada

Casa modular expandible

Módulo habitacional importado

Tiny house llave en mano

La diferencia entre una publicación seria y una riesgosa suele estar en la información disponible. Un vendedor confiable debería detallar medidas exactas, materiales, espesor de paneles, instalación eléctrica, aberturas, garantía, plazo de entrega, factura y condiciones de instalación.

Qué incluye una casa plegable china

La mayoría de estos modelos utiliza estructura de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, con aislación térmica y acústica. Algunos incluyen instalación eléctrica, luminarias, puertas, ventanas con doble vidrio, piso de PVC, baño completo o espacio preparado para cocina.

Pero no todas vienen listas para habitar. En algunas publicaciones, el precio corresponde solo al módulo base. Por eso es fundamental preguntar si el valor incluye:

Traslado hasta el terreno

Descarga con grúa o maquinaria

Montaje y nivelación

Baño, cocina y sanitarios

Conexión de agua, luz y cloacas

Planos o documentación técnica

La letra chica antes de comprar

El punto más importante es que una casa plegable no se puede instalar en cualquier terreno sin consultar. Cada municipio puede exigir planos, permiso de obra, aprobación técnica, retiro de medianeras, conexión segura a servicios y cumplimiento de normas urbanísticas.

También hay que revisar la resistencia al clima local. En zonas de mucho viento, humedad, frío o calor extremo, conviene pedir ficha técnica de los paneles, certificaciones de ignifugación, espesor de aislación y garantía estructural.

Antes de pagar una seña, lo recomendable es pedir presupuesto cerrado por escrito. Debe quedar claro qué se entrega, cuándo se entrega, quién instala, qué pasa si hay demoras y qué cobertura tiene la garantía. Si el producto viene importado a pedido, también hay que confirmar si el vendedor se hace cargo de aduana, flete marítimo y logística local.

¿Convienen frente a una casa tradicional?

Las casas chinas plegables pueden ser una opción interesante para vivienda temporal, casa de fin de semana, oficina, alojamiento turístico o primera unidad en un terreno. Su ventaja está en la rapidez y en un costo inicial que, en algunos casos, queda por debajo de una construcción convencional.

Pero no hay que mirar solo el precio publicado. La compra conviene cuando el vendedor ofrece documentación clara, materiales verificables, instalación incluida y respaldo local. Si el valor parece demasiado bajo, probablemente falten gastos importantes que aparecerán después.