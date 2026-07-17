¿carnicerías, súper y recreación? Todos los beneficios que siguen vigentes en cuenta dni

Si te estás preguntando cómo cuidar el bolsillo este mes, la respuesta está en los nuevos topes y beneficios que ofrece la billetera digital. Durante todo julio, la aplicación mantiene descuentos estratégicos en rubros fundamentales como alimentos y recreación.

Para aprovechar estas rebajas, es clave conocer los límites de ahorro y los días en que cada beneficio está activo. A continuación, te detallamos los puntos más importantes para que no dejes pasar ninguna oportunidad.

Carnicerías, granjas y pescaderías

Este es uno de los rubros más buscados por las familias. Los fines de semana siguen siendo el momento ideal para realizar compras de productos cárnicos con un ahorro importante.

Beneficio: 35% de descuento en comercios adheridos.

35% de descuento en comercios adheridos. Días: Sábados y domingos de todo el mes.

Sábados y domingos de todo el mes. Tope de reintegro: $6.000 por persona y por semana.

Supermercados: descuentos imperdibles

Para las compras de reposición en góndola, la aplicación renueva su propuesta con días específicos. Es fundamental verificar que el local esté adherido antes de realizar el pago en caja.

Beneficio: 25% de ahorro en cadenas de supermercados seleccionadas.

25% de ahorro en cadenas de supermercados seleccionadas. Días: Martes 15 y miércoles 16 de julio (fechas clave de este mes).

Martes 15 y miércoles 16 de julio (fechas clave de este mes). Tope de reintegro: Hasta $5.000 por vigencia semanal.

Especial de vacaciones: ahorro en recreación

El “Especial Vacaciones” de Cuenta DNI ofrece un ahorro estratégico del 40% en gastronomía y entretenimiento para disfrutar durante el receso invernal, con un tope de reintegro semanal de $8.000 por persona. Para obtener este beneficio, es indispensable realizar los pagos mediante la modalidad de código QR en los comercios adheridos, los cuales incluyen heladerías, cines, cafeterías y locales de esparcimiento que se encuentran correctamente registrados bajo esta categoría especial en la aplicación.