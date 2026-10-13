Cambió una norma histórica de tránsito: en qué esquinas ya no tenés prioridad desde la derecha

Si tenías la costumbre de pasar primero en todas las esquinas por llegar desde la derecha, las reglas de circulación acaban de modificarse de forma definitiva.

La Legislatura aprobó un cambio clave en el Código de Tránsito que obliga a detener la marcha en cruces con vías de mayor jerarquía, sin importar por qué lado te acerques a la esquina.

La nueva obligación al cruzar o ingresar a una vía principal

El cambio central fija una conducta obligatoria para evitar accidentes y siniestros en intersecciones:

Detención obligatoria: Los conductores que lleguen desde una calle secundaria deberán detenerse por completo antes de ingresar.

Los conductores que lleguen desde una calle secundaria antes de ingresar. Cesión del paso: La prioridad absoluta la tendrán los vehículos que ya circulan por la vía de mayor jerarquía .

La prioridad absoluta la tendrán . Fin de la regla tradicional: La histórica “prioridad de la derecha” deja de aplicarse al intentar entrar o atravesar una vía principal.

Avenidas, rutas y rotondas: las vías donde cambia la regla

La norma especifica qué tipo de calles y accesos están alcanzados por esta modificación del Código:

Tipos de vías contempladas: Aplica para el ingreso o cruce de rutas, avenidas, autopistas y semiautopistas .

Aplica para el ingreso o cruce de . Puntos de circulación crítica: Aborda también las maniobras en bocacalles, rotondas y calles de tierra .

Aborda también las maniobras en . Criterio unificado: Se equiparan las normas locales con el esquema que ya rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fin del vacío legal que duró 17 años

La modificación impulsada por la diputada Silvina Vaccarezza resuelve un hueco en la normativa vigente desde 2009:

Vacío histórico: El Código anterior fijaba velocidades más altas para avenidas, pero no aclaraba quién debía frenar en los cruces .

El Código anterior fijaba velocidades más altas para avenidas, pero . Seguridad jurídica: La ley otorga un marco legal claro para la resolución de siniestros viales y reclamos de seguros .

La ley otorga un marco legal claro . Ordenamiento cotidiano: Busca brindar reglas simples para ordenar la convivencia diaria al volante.

Qué deben hacer los conductores a partir de la promulgación

Para evitar infracciones y maniobras peligrosas, los automovilistas deberán adoptar un nuevo hábito de manejo:

Observación en la esquina: Al aproximarse a una avenida o ruta desde una calle común, hay que ceder el paso siempre .

Al aproximarse a una avenida o ruta desde una calle común, . Incorporación segura: Solamente se podrá avanzar cuando la vía principal esté completamente despejada .

Solamente se podrá avanzar . Mantenimiento de velocidad: Quienes circulen por la arteria mayor mantendrán el flujo de marcha sin obligación de frenar por quien viene a su derecha.

El fin de las discusiones en choques y reclamos a los seguros

Aunque en la práctica muchos automovilistas ya se detenían de forma precautoria al llegar a una avenida o ruta, esta costumbre carecía de un respaldo explícito en la normativa provincial vigente desde 2009. La falta de una regla clara provocaba constantes discusiones de tránsito y trabas legales en los reclamos de seguros tras un choque, ya que la ley anterior priorizaba ciegamente el paso desde la derecha por encima de la importancia de la arteria principal.

Con esta reforma, la legislación finalmente se adapta al sentido común y a la realidad de la circulación cotidiana, eliminando ese vacío histórico para sancionar a quien no ceda el paso.