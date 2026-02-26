Cambio radical en la patente automotor 2026 en la Provincia de Buenos Aires: cuánto vas a pagar y cómo es el nuevo esquema

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ha implementado una transformación profunda en la Ley Impositiva para este año, modificando estructuralmente la forma en que los bonaerenses abonan sus impuestos vehiculares. La principal novedad del Impuesto Automotor 2026 radica en su mensualización y en una reducción de la presión tributaria para la clase media.

A diferencia de años anteriores, donde la falta de actualización de las bases imponibles generó saltos desproporcionados en las cuotas, el esquema de este año busca recomponer la progresividad. Con un enfoque orientado a oxigenar las finanzas de los hogares, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, confirmó que tres de cada cuatro contribuyentes terminarán pagando nominalmente menos que en el ciclo anterior.

Adiós al esquema bimestral: llegan las 10 cuotas mensuales

El cambio más perceptible para el usuario diario es la reorganización del calendario de pagos. Históricamente, la patente en la provincia de Buenos Aires se estructuraba en cinco pagos bimestrales, lo que obligaba a las familias a desembolsar sumas abultadas de una sola vez. A partir de marzo de 2026, el impuesto automotor se divide en 10 cuotas mensuales y consecutivas, finalizando en diciembre.

Esta decisión, que no implica un costo financiero adicional, tiene un objetivo claro de ordenamiento microeconómico. Al alinear el vencimiento de la patente con la dinámica del cobro de salarios, se mejora la previsibilidad de los contribuyentes, facilitando el cumplimiento y reduciendo los índices de morosidad en el parque automotor bonaerense.

Ver también: VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Se elimina definitivamente o cambia el sistema? Lo que debés saber este 2026

Cómo se calcula el impuesto automotor 2026: nuevas escalas y alícuotas progresivas

El rediseño del tributo incluyó una drástica simplificación: se redujeron los tramos de valuación fiscal de quince a solo cinco escalas. Además, se introdujo un sistema de cálculo marginal, lo que significa que la alícuota más alta solo se aplica sobre el dinero que excede el piso de la categoría, y no sobre el valor total del automóvil.

Valuación fiscal del vehículo (Acara) Cuota fija base Alícuota aplicable sobre el excedente Hasta $14.100.000 – 1% (sobre el valor total) De $14.100.000 a $18.700.000 $141.000 2% De $18.700.000 a $26.100.000 $233.000 3% De $26.100.000 a $53.900.000 $455.000 4% Más de $53.900.000 $1.567.000 4,5%

Para comprender el impacto de esta ingeniería fiscal, es vital observar un caso práctico. Si un automóvil tiene una valuación de $16.000.000, ingresa al segundo tramo. No se le cobra el 2% sobre el total, sino únicamente sobre el excedente de $1.900.000 (la diferencia entre su valor y el piso de $14.100.000). El 2% de ese excedente es $38.000, que al sumarse a la cuota fija de $141.000 arroja un impuesto anual total de $179.000.

Este sistema elimina las distorsiones de frontera, donde un leve aumento en la valuación del vehículo solía empujar al propietario a una categoría fiscal castigada con tasas exorbitantes.

Ver también: Confirmado: activan nuevos radares “sorpresa” en Ruta 2 y Ruta 11

El motivo económico detrás de la baja nominal: corrección de distorsiones impositivas

El alivio fiscal para el 75% del parque automotor en 2026 no es una casualidad aislada, sino una respuesta técnica a un severo desajuste ocurrido recientemente. Durante ciclos previos, al no existir una correcta calibración de las leyes impositivas frente a la inflación, ARBA debió calcular los impuestos basándose en las valuaciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) sin ajustar proporcionalmente los topes de las escalas.

Ese desfasaje provocó que vehículos de gama media o baja tributaran como si fuesen autos de lujo. La Ley Impositiva 2026 repara esta asimetría histórica bajando las alícuotas (que antes llegaban al 5% y ahora tienen un tope del 4,5%) y ampliando dramáticamente las bases exentas.

Calendario oficial de vencimientos de ARBA para el ciclo 2026

Quienes opten por no utilizar el pago anual anticipado, deberán adherirse al nuevo cronograma mensualizado. La primera obligación del año unifica la cuota inicial y la ventana para liquidar el año completo. Las fechas establecidas por las autoridades provinciales son:

Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo de 2026.

10 de marzo de 2026. Cuota 2: 9 de abril.

9 de abril. Cuota 3: 7 de mayo.

7 de mayo. Cuota 4: 9 de junio.

9 de junio. Cuota 5: 8 de julio.

8 de julio. Cuota 6: 11 de agosto.

11 de agosto. Cuota 7: 10 de septiembre.

10 de septiembre. Cuota 8: 9 de octubre.

9 de octubre. Cuota 9: 10 de noviembre.

10 de noviembre. Cuota 10: 10 de diciembre.

Los pagos podrán efectuarse a través del portal oficial de ARBA, utilizando tarjetas de crédito, débito, códigos de pago electrónico o billeteras virtuales integradas.

Qué sucede con los autos municipalizados y de mayor antigüedad

El alcance de ARBA sobre la recaudación no es perpetuo. La legislación bonaerense establece un límite temporal para la injerencia provincial sobre el cobro de la patente. Una vez que el vehículo supera los 10 años de antigüedad desde su patentamiento original, la potestad de cobro es transferida automáticamente al municipio donde está radicado.

Por lo tanto, en 2026, los vehículos patentados entre 1990 y 2015 se rigen bajo normativas de recaudación municipal, lo que implica que cada jurisdicción local puede definir alícuotas o exenciones particulares. Es imperativo destacar que, al alcanzar los 20 años de antigüedad, los vehículos quedan definitivamente exentos del pago del impuesto automotor en toda la provincia de Buenos Aires.