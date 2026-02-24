VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Se elimina definitivamente o cambia el sistema? Lo que debés saber este 2026

Nunca antes la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular estuvo tan en la cuerda floja. Lo que comenzó como un reclamo viral en redes sociales se ha transformado en una batalla legislativa real: senadores y diputados bonaerenses han presentado proyectos firmes para derogar la obligatoriedad del trámite, calificándolo de “obsoleto” y “meramente recaudatorio”. Ante este escenario de cambios inminentes y decretos nacionales, miles de conductores se encuentran hoy en un limbo de incertidumbre: ¿Tengo que hacer la VTV o puedo esperar a que cambie la ley?

La confusión es total. Mientras Nación promete desregulaciones y “vía libre”, la Provincia de Buenos Aires mantiene sus propias reglas, creando un choque normativo que expone a los conductores a riesgos innecesarios. ¿Es verdad que ya no hace falta ir a las plantas oficiales? ¿Qué pasa si me para un control hoy mismo? A continuación, desmenuzamos la letra chica de lo que está pasando y te contamos la verdad detrás de los rumores.

La ofensiva política: ¿Quiénes piden el fin de la VTV y por qué ahora?

El debate ha cobrado una temperatura inédita en febrero de 2026. Legisladores de la oposición, incluyendo representantes del PRO (como la senadora Aldana Ahumada) y de la Coalición Cívica, han llevado la discusión al recinto con una postura clara: eliminar la VTV. El argumento que resuena con fuerza entre los bonaerenses es que el estado de las rutas no justifica la exigencia mecánica.

“No se puede exigir un auto en condiciones de Fórmula 1 para transitar por rutas que parecen cráteres lunares”, es el sentimiento que impulsan estos proyectos. Según los datos presentados, menos del 1% de los accidentes viales se deben a fallas mecánicas, lo que pone en jaque la utilidad real del sistema actual frente al costo que representa para el ciudadano.

Choque de realidades: Nación vs. Provincia

Aquí radica el peligro para tu bolsillo. El Gobierno Nacional, mediante el DNU de desregulación, ha extendido plazos para autos 0km (hasta 5 años) y propone liberar los talleres. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires es autónoma y no ha adherido automáticamente a estos cambios.

Esto genera una “trampa” legal: un conductor puede creer que está amparado por las noticias nacionales, pero al transitar por una ruta provincial, se rige por la ley local. Hasta que la Legislatura bonaerense no apruebe los nuevos proyectos de derogación, el sistema vigente mantiene sus exigencias y penalidades intactas.

Tabla clave: ¿Qué rige hoy para no tener problemas?

Para que no te tome por sorpresa un control vehicular, comparamos lo que se promete en los medios contra lo que te van a pedir los inspectores:

Situación Lo que se dice (Rumores/Nación) La realidad en PBA (Hoy) Talleres “Cualquier mecánico podrá firmar la VTV”. Solo plantas oficiales verificadoras. Autos 0km “5 años de gracia sin verificar”. Solo 2 años de gracia. Controles “Ya no la piden”. Es documentación obligatoria para circular. Futuro “Se elimina pronto”. Sigue vigente hasta nuevo aviso oficial.

El costo del descuido: Valores y Multas 2026

Esperar a que “la ley cambie” puede ser una apuesta demasiado cara. Las multas por circular sin VTV o con la oblea vencida se actualizan por el valor del combustible y han alcanzado cifras récord. Mientras la verificación para un auto liviano ronda los $97.000, la infracción por no tenerla puede multiplicar ese valor exponencialmente.

Costo aproximado auto: $97.000 (aprox).

$97.000 (aprox). Costo aproximado moto: $38.800 (aprox).

$38.800 (aprox). Riesgo de Multa: Las sanciones parten desde los $540.000 y pueden superar el $1.800.000 según la reincidencia (medido en Unidades Fijas).

Calendario de vencimientos urgente

Si tu patente termina en estos números, tu plazo está corriendo ahora mismo y no te conviene jugar con los tiempos legislativos:

Febrero: Patentes terminadas en 2 .

Patentes terminadas en . Marzo: Patentes terminadas en 3 .

Patentes terminadas en . Abril: Patentes terminadas en 4.

¿Conviene esperar?

Aunque la presión social y política para eliminar la VTV es más fuerte que nunca, la burocracia tiene sus propios tiempos. Hoy, la VTV sigue siendo ley en la Provincia. La recomendación para cuidar tu economía es clara: mientras los proyectos de eliminación se debaten en los recintos, cumplí con el trámite. El costo de una multa o el rechazo de tu seguro ante un accidente es un precio demasiado alto para pagar por una protesta silenciosa.