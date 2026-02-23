Confirmado: activan nuevos radares “sorpresa” en Ruta 2 y Ruta 11

El viaje de regreso de las vacaciones o la escapada de fin de semana puede costar mucho más caro de lo planeado. En una medida que busca frenar la siniestralidad en los puntos de mayor concentración vehicular, la Provincia de Buenos Aires oficializó la ubicación exacta de los nuevos cinemómetros que controlarán el tránsito rumbo a la costa atlántica. Lo novedoso no son solo las cámaras fijas, sino la habilitación de tramos enteros para la fiscalización con radares móviles, lo que cambia las reglas del juego para los conductores.

Esta decisión administrativa, publicada recientemente en el Boletín Oficial, responde a un pedido histórico de un municipio bonaerense para controlar la velocidad en zonas semi-urbanas de la Ruta 2, Ruta 11 y Ruta 88, donde los límites de velocidad suelen ser ignorados sistemáticamente. A diferencia de los pórticos visibles, estos nuevos controles dinámicos exigen una atención total a la cartelería vertical.

Nuevos radares camino a la costa atlántica

Un dato clave para comprender el origen de estas nuevas incorporaciones es que no se trató de una medida unilateral de la Provincia, sino que responde a un pedido expreso del municipio de General Pueyrredón. Las autoridades locales de Mar del Plata solicitaron formalmente la autorización para reforzar los controles, argumentando la necesidad urgente de pacificar el tránsito y reducir la siniestralidad en zonas donde el flujo vehicular mixto (turistas, transporte pesado y vecinos) genera situaciones de alto riesgo constante. Tras la evaluación técnica correspondiente, el gobierno bonaerense dio luz verde a la iniciativa municipal, homologando los puntos fijos y los tramos móviles ahora vigentes.

Mapa de calor: dónde están ubicados los nuevos controles

La estrategia de seguridad vial se centra en “embudos” de tránsito: lugares donde la ruta ancha se angosta o ingresa a zonas urbanizadas. Según la disposición oficial vigente en febrero de 2026, estos son los puntos rojos que debés marcar en tu GPS:

Ruta 2 (Autovía): El filtro de entrada

La zona más crítica se encuentra llegando a Mar del Plata. Se habilitó un radar fijo en el Km 398.50 (sentido descendente y ascendente). Pero atención: el verdadero desafío está entre el Km 384 y el Km 399, un segmento de 15 kilómetros donde pueden operar radares móviles rotativos. Esta es la zona de Aquasol y el Aeropuerto, donde la máxima baja progresivamente.

Ruta 11: Ojo en la Interbalnearia

Para quienes transitan entre Mar del Plata, Santa Clara y Mar Chiquita, o hacia el sur (Chapadmalal/Miramar), la vigilancia se intensifica. El equipo fijo se ubica en el Km 506. Sin embargo, la zona de cobertura móvil va del Km 530 al 553. Este tramo es traicionero porque atraviesa los acantilados y barrios costeros, con cruces de peatones constantes.

Tabla: Diferencias entre los radares fijos y móviles autorizados

Entender la diferencia técnica entre ambos sistemas es vital para evitar multas. Mientras uno está siempre en el mismo lugar, el otro juega con el factor sorpresa dentro de un perímetro legal.

Característica Radar Fijo (Cinemómetro) Radar Móvil (Operativo) Ubicación Punto exacto (ej. Km 398.5) Rango de 15 a 20 Km habilitados Visibilidad Generalmente señalizado con pórticos Operado desde banquina o vehículos Notificación Suele llegar por correo/digital Puede incluir detención en el acto Margen de tolerancia Estricto (homologado por INTI) Estricto (homologado por INTI) Objetivo Reducir velocidad en cruces puntuales Controlar velocidad promedio en tramos Fuente: Análisis de disposición oficial Ministerio de Transporte PBA.

¿Cuánto cuesta el error? Valores actualizados a Febrero 2026

El impacto al bolsillo es severo. Con el valor de la Unidad Fija (UF) atado al precio de la nafta premium —que ha sufrido incrementos constantes—, una distracción leve puede significar una multa que parte desde los $271.000 pesos.

Exceso de velocidad leve: Si te pasás por poco del límite permitido (ej. ir a 70 en zona de 60), la multa arranca en 150 UF.

Si te pasás por poco del límite permitido (ej. ir a 70 en zona de 60), la multa arranca en 150 UF. Exceso grave: Superar las máximas por un margen amplio puede escalar la sanción hasta las 1.000 UF, superando el $1.8 millones de pesos .

Superar las máximas por un margen amplio puede escalar la sanción hasta las 1.000 UF, superando el . Agravantes: Si el control es presencial y no tenés la VTV al día o el seguro vigente, las multas se acumulan, pudiendo terminar en la retención de la licencia.

La clave para evitar multas: Señalización y Waze

Ante la proliferación de nuevos dispositivos, la tecnología se vuelve una aliada, pero no es infalible. Aplicaciones como Waze o Google Maps suelen tener actualizados los radares fijos casi de inmediato gracias a la comunidad. Sin embargo, los radares móviles recién autorizados en Ruta 2 y 11 son el punto ciego de estas apps: al cambiar de posición diariamente dentro del tramo habilitado, la alerta puede no llegar a tiempo.

La regla de oro legal: Para que una multa de radar móvil sea válida, debe existir cartelería previa (generalmente conos o carteles azules temporales) avisando la presencia del control a una distancia prudencial (entre 300 y 1000 metros). Si ves un operativo “escondido” sin preaviso, tenés derecho a realizar el descargo correspondiente en el Juzgado de Faltas, ya que viola la normativa de visibilidad.

Próximos pasos: qué hacer si recibís una notificación

Si al regresar de la costa encontrás una notificación o chequeás tu estado en la web de Infracciones BA y figura una deuda reciente, no desesperes. El sistema permite un pago voluntario con 50% de descuento dentro de los primeros días hábiles. Antes de pagar, verificá siempre: