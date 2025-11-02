Calendario Escolar 2025: ¿Cuándo terminan las clases y qué provincias cierran antes del verano?

Con el ciclo lectivo 2025 llegando a su tramo final, miles de estudiantes, docentes y familias comienzan a mirar el calendario para saber cuándo concluyen las clases en cada provincia del país. Aunque las fechas varían según la jurisdicción, todas las regiones ya definieron oficialmente el cierre del año escolar antes del receso de verano.

Fechas de finalización del Ciclo Lectivo 2025

En Argentina, el calendario escolar es definido por cada provincia, por lo que las clases finalizan entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de la región. El Ministerio de Educación de la Nación establece como objetivo el cumplimiento de 190 días de clases, pero la organización concreta queda en manos de las autoridades provinciales.

Las primeras provincias en cerrar el ciclo lectivo serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, mientras que otras jurisdicciones extenderán la cursada hasta la semana del 22 de diciembre.

Calendario de cierre de clases 2025 por provincia

A continuación, se detallan las fechas de finalización del ciclo lectivo 2025 en todo el país:

Provincia Fecha de finalización Buenos Aires 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 19/12/25 Catamarca 12/12/25 Chaco 19/12/25 Chubut 19/12/25 Córdoba 19/12/25 Corrientes 19/12/25 Entre Ríos 19/12/25 Formosa 19/12/25 Jujuy 12/12/25 La Pampa 26/12/25 La Rioja 19/12/25 Mendoza 19/12/25 Misiones 22/12/25 Neuquén 19/12/25 Río Negro 19/12/25 Salta 22/12/25 San Juan 19/12/25 San Luis 19/12/25 Santa Cruz 18/12/25 Santa Fe 12/12/25 Santiago del Estero 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 19/12/25

Últimas semanas antes del receso de verano

Durante diciembre, las escuelas argentinas atraviesan una etapa clave: cierre de calificaciones, actos escolares y evaluaciones finales. Los estudiantes de nivel primario y secundario suelen tener sus últimos días de cursada entre la segunda y tercera semana del mes, mientras que las instituciones con calendario extendido, como algunas de La Pampa o Misiones, llegarán hasta los días previos a Navidad.

De esta manera, cada provincia adapta su cronograma para garantizar la cantidad mínima de días de clase y cerrar el año lectivo antes del inicio del receso de verano 2026.