Calendario Escolar 2025: ¿Cuándo terminan las clases y qué provincias cierran antes del verano?

Denisse Helman
Las clases terminan pronto y las vacaciones de verano 2026 ya se sienten a la vista

Con el ciclo lectivo 2025 llegando a su tramo final, miles de estudiantes, docentes y familias comienzan a mirar el calendario para saber cuándo concluyen las clases en cada provincia del país. Aunque las fechas varían según la jurisdicción, todas las regiones ya definieron oficialmente el cierre del año escolar antes del receso de verano.

Fechas de finalización del Ciclo Lectivo 2025

En Argentina, el calendario escolar es definido por cada provincia, por lo que las clases finalizan entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de la región. El Ministerio de Educación de la Nación establece como objetivo el cumplimiento de 190 días de clases, pero la organización concreta queda en manos de las autoridades provinciales.

Se puede subir al Obelisco: abren el mirador con vistas únicas de Buenos Aires y entradas desde .000
Mirá también:

Se puede subir al Obelisco: abren el mirador con vistas únicas de Buenos Aires y entradas desde $18.000

Las primeras provincias en cerrar el ciclo lectivo serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, mientras que otras jurisdicciones extenderán la cursada hasta la semana del 22 de diciembre.

Calendario de cierre de clases 2025 por provincia

A continuación, se detallan las fechas de finalización del ciclo lectivo 2025 en todo el país:

ProvinciaFecha de finalización
Buenos Aires22/12/25
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)19/12/25
Catamarca12/12/25
Chaco19/12/25
Chubut19/12/25
Córdoba19/12/25
Corrientes19/12/25
Entre Ríos19/12/25
Formosa19/12/25
Jujuy12/12/25
La Pampa26/12/25
La Rioja19/12/25
Mendoza19/12/25
Misiones22/12/25
Neuquén19/12/25
Río Negro19/12/25
Salta22/12/25
San Juan19/12/25
San Luis19/12/25
Santa Cruz18/12/25
Santa Fe12/12/25
Santiago del Estero19/12/25
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur19/12/25

Últimas semanas antes del receso de verano

Durante diciembre, las escuelas argentinas atraviesan una etapa clave: cierre de calificaciones, actos escolares y evaluaciones finales. Los estudiantes de nivel primario y secundario suelen tener sus últimos días de cursada entre la segunda y tercera semana del mes, mientras que las instituciones con calendario extendido, como algunas de La Pampa o Misiones, llegarán hasta los días previos a Navidad.

De esta manera, cada provincia adapta su cronograma para garantizar la cantidad mínima de días de clase y cerrar el año lectivo antes del inicio del receso de verano 2026.

Milei anuncia reforma tributaria: busca bajar 20 impuestos y fomentar formalización económica
Mirá también:

Milei anuncia reforma tributaria: busca bajar 20 impuestos y fomentar formalización económica
ETIQUETAS
Compartir este artículo
IMG 20251031 221556 (1280 x 854 píxel)
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplaza Manuel Adorni
Nacionales
agradavle
Noviembre llega con sol, nubes y lluvias en el horizonte: así se presenta el clima
Provincia
Profundo pesar en Castelli por el fallecimiento de un bebé de 2 meses
Castelli
Copia de Noticia2025 20251031 203735 0000
Conmoción en Tucumán: una joven se quitó la vida en un vivo en TikTok y su exnovio quedó detenido
Nacionales
Flybondi
Flybondi lanza pasajes 2×1 por el Cyber Monday: destinos nacionales e internacionales con descuento
Nacionales
Noche heladerias
Llega “La Noche de las Heladerías 2025”: 2×1 en el cuarto kilo y miles de locales adheridos
Nacionales Sociedad
cuando es el cyber monday 4
Cyber Monday 2025: cuándo empieza y qué electrodomésticos tendrán hasta 45% de descuento en Argentina
Sociedad

Más leídas