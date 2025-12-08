Calendario de recategorización del monotributo ARCA 2026: Fechas y pasos para hacer el trámite

La recategorización del monotributo será uno de los trámites centrales para muchos contribuyentes durante 2026, especialmente para quienes registraron variaciones en sus ingresos o en su nivel de actividad económica en el último año. Aunque no siempre es obligatoria, puede modificar la categoría asignada y determinar la cuota mensual correspondiente, por lo que resulta clave conocer cuándo y cómo realizarla.

Qué es la recategorización del monotributo en ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que la recategorización debe hacerse dos veces al año por quienes superen los parámetros de su categoría vigente. Este proceso permite reubicar al contribuyente según los ingresos brutos, el nivel de actividad y otros indicadores acumulados durante los últimos 12 meses.

Los criterios evaluados incluyen:

Ingresos brutos acumulados .

. Superficie afectada al desarrollo de la actividad .

. Consumo de energía eléctrica .

. Otros parámetros que reflejen el volumen operativo del contribuyente.

No cumplir con la recategorización cuando corresponde puede generar multas del 50% del impuesto integrado y del aporte previsional de la categoría real, además de liquidaciones retroactivas por diferencias no abonadas.

Cuándo se realiza la recategorización en 2026

ARCA estableció dos períodos oficiales para actualizar la categoría:

Primera convocatoria : entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026.

: entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 2026. Segunda convocatoria: durante el mes de agosto de 2026.

Si el contribuyente no necesita modificar su categoría o no cumplió aún seis meses de actividad, no es obligatorio realizar el trámite. En esos casos, el sistema aplica automáticamente el régimen correspondiente al inicio de actividades.

Cómo hacer la recategorización paso a paso

El trámite debe hacerse exclusivamente desde el portal digital de ARCA. Para completarlo, es necesario:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal .

. Seleccionar la opción “Recategorizarme” para revisar la información registrada.

para revisar la información registrada. Hacer clic en “Continuar recategorización” .

. Actualizar los parámetros de ingresos y actividad según corresponda.

Generar el comprobante F.184 y descargar la nueva credencial de pago.

Es importante que los datos reflejen con precisión la actividad real de los últimos 12 meses para evitar ajustes posteriores.

Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025

Las categorías vigentes para diciembre de 2025 fueron actualizadas en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos son los límites de facturación anual por categoría:

Categoría Límite anual A $8.992.597,87 B $13.175.201,52 C $18.473.166,15 D $22.934.610,05 E $26.977.793,60 F $33.809.379,57 G $40.431.835,35 H $61.344.853,64 I $68.664.410,05 J $78.632.948,76 K $94.805.682,90

Los contribuyentes pueden consultar su categoría actual y realizar el trámite desde los canales digitales de ARCA o en sus oficinas, siempre antes del vencimiento correspondiente a cada período.