Caída masiva de WhatsApp Web dejó a usuarios sin servicio por varias horas

Los usuarios de WhatsApp Web experimentaron una significativa interrupción en el servicio durante la tarde de este miércoles, con caídas que se extendieron por aproximadamente cinco horas. Los inconvenientes reportados se reflejaron a nivel mundial, dificultando el envío y la recepción de mensajes.

Detalles sobre la caída del servicio

Los problemas comenzaron a notarse a partir de las 14:00 horas, cuando un número creciente de usuarios empezó a reportar dificultades para acceder a la plataforma desde dispositivos móviles o computadoras. A pesar de esta caída, aquellos que ya tenían el servicio abierto en sus navegadores pudieron continuar utilizando WhatsApp con normalidad.

El sitio Downdetector, especializado en la monitorización de plataformas digitales, indicó que se registró un pico masivo de reportes de fallas a partir de las 15:00. Según sus datos, el 87% de los inconvenientes se referían al uso del sitio web, mientras que el 10% tenía relación con la aplicación en dispositivos móviles y el 2% señalaba problemas con la conexión al servidor.

Reacciones de los usuarios en redes sociales

La problemática suscitó un aluvión de quejas en redes sociales. Muchos usuarios, al principio, confundieron la fallo con problemas en su conexión a internet. Sin embargo, tras comprobar la dimensión global del inconveniente, su frustración se hizo evidente. A través de Twitter, expresaron su desconcierto. Un usuario escribió: “Borrando cookies y caché como un boludo y WhatsApp web no funciona”, mientras que otro mencionó: “Más de 20 minutos intentando entrar a WhatsApp web, alguien más con el mismo problema o soy yo.”

A pesar de que Meta, la empresa dueña de WhatsApp, no ha proporcionado detalles sobre las causas de esta interrupción, el servicio se reanudó tras unas cinco horas de inactividad. Para aquellos que todavía enfrentan dificultades, se sugiere la opción de descargar la aplicación de WhatsApp para PC como una posible solución.

Perspectiva de los problemas reportados

El reciente incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de los servicios de mensajería instantánea y la inmediatez con la que los usuarios esperan la conectividad. Los informes indican que la mayoría de los problemas estaban relacionados con la plataforma web, afectando así a un número considerable de personas que dependen de ella para la comunicación. Esta situación destaca la importancia de contar con información precisa y oportuna por parte de las empresas responsables ante incidencias masivas.