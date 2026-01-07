Caen los nacimientos en la provincia de Buenos Aires: la baja ya supera el 55% desde 2020

La dinámica demográfica de la provincia de Buenos Aires viene mostrando cambios profundos en los últimos años, en línea con transformaciones sociales, económicas y culturales que también se observan en otros países. Los datos más recientes permiten dimensionar el alcance de este proceso y cómo impacta de manera desigual en los distintos municipios bonaerenses.
Fuerte caída de los nacimientos en la provincia de Buenos Aires
Durante 2025, la provincia de Buenos Aires registró 120.138 nacimientos, lo que representa una caída interanual de casi 10% en comparación con 2024, cuando se habían contabilizado 131.186. El descenso consolida una tendencia sostenida que se profundiza año tras año.
Del total de nacimientos del último año, 58.647 correspondieron a niñas y 61.491 a niños, según los datos oficiales del Registro de las Personas bonaerense.
Una tendencia que se profundiza desde 2020
La baja en los nacimientos no es un fenómeno aislado ni reciente. Desde 2020, el retroceso acumulado alcanza el 55,3%, marcando una de las caídas más pronunciadas de las últimas décadas.
La evolución anual muestra con claridad esta tendencia:
- 2020: 186.588 nacimientos
- 2021: 166.102 nacimientos
- 2022: 154.046 nacimientos
- 2023: 141.785 nacimientos
- 2024: 131.186 nacimientos
- 2025: 120.138 nacimientos
Este comportamiento acompaña un fenómeno de alcance mundial, vinculado a cambios en los proyectos familiares, el acceso a métodos anticonceptivos, la postergación de la maternidad y las condiciones económicas.
Defunciones estables y saldo natural negativo
A diferencia de los nacimientos, las defunciones se mantuvieron relativamente estables durante los últimos años. En 2025 se registraron alrededor de 133.900 fallecimientos, mientras que el pico se había dado en 2021, con cerca de 167.000, en pleno contexto de pandemia.
Como consecuencia, el saldo natural —la diferencia entre nacimientos y muertes— pasó a ser negativo. La relación se redujo de 1,29 nacimientos por cada muerte en 2020 a 0,89 en 2025, un dato que refleja el envejecimiento poblacional.
Los municipios con más nacimientos
Los distritos más poblados concentraron la mayor cantidad de nacimientos durante 2025:
- La Matanza: 11.620 nacimientos
- La Plata: 7.332 nacimientos
- Quilmes: 5.494 nacimientos
- Mar del Plata
- Pilar
- Morón
- Moreno
Ciudades intermedias y distritos del interior
Fuera de los grandes centros urbanos, los números fueron más acotados pero igualmente relevantes para el análisis demográfico:
- Azul: 582 nacimientos
- Bahía Blanca: 1.353 nacimientos
- Bolívar: 257 nacimientos
- Junín: 1.014 nacimientos
- Necochea: 725 nacimientos
- San Nicolás: 1.500 nacimientos
- Tandil: 1.093 nacimientos
- Tres Arroyos: 498 nacimientos
Los pocos municipios donde crecieron los nacimientos
De los 135 municipios bonaerenses, solo 27 registraron en 2025 más nacimientos que en 2024, un dato que confirma la generalización del descenso.
Entre ellos se encuentran:
- Brandsen
- Berazategui
- Campana
- Escobar
- Ituzaingó
- Necochea
- San Vicente
- Tandil
- Villarino
- Monte Hermoso
- Coronel Dorrego
- Coronel Rosales
Los nombres más elegidos en 2025
Al igual que en años anteriores, se repitieron los nombres más populares al momento de inscribir a los recién nacidos.
- Olivia volvió a ser el nombre más elegido, tanto en 2024 como en 2025. De origen latino, significa “la que trae paz”.
- Mateo ocupó el segundo lugar. De raíz hebrea, significa “don de Dios”.
- Enzo quedó tercero, luego de haber sido primero en 2023. De origen germánico, se interpreta como “el amo de la casa”.
- Liam se ubicó cuarto. De origen irlandés, significa “protector”.
- Emma cerró el top cinco. De raíz germánica, es valorado por su sencillez y fortaleza, y significa “entera” o “universal”.