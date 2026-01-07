Caen los nacimientos en la provincia de Buenos Aires: la baja ya supera el 55% desde 2020

La dinámica demográfica de la provincia de Buenos Aires viene mostrando cambios profundos en los últimos años, en línea con transformaciones sociales, económicas y culturales que también se observan en otros países. Los datos más recientes permiten dimensionar el alcance de este proceso y cómo impacta de manera desigual en los distintos municipios bonaerenses.

Fuerte caída de los nacimientos en la provincia de Buenos Aires

Durante 2025, la provincia de Buenos Aires registró 120.138 nacimientos, lo que representa una caída interanual de casi 10% en comparación con 2024, cuando se habían contabilizado 131.186. El descenso consolida una tendencia sostenida que se profundiza año tras año.

Del total de nacimientos del último año, 58.647 correspondieron a niñas y 61.491 a niños, según los datos oficiales del Registro de las Personas bonaerense.

Una tendencia que se profundiza desde 2020

La baja en los nacimientos no es un fenómeno aislado ni reciente. Desde 2020, el retroceso acumulado alcanza el 55,3%, marcando una de las caídas más pronunciadas de las últimas décadas.

La evolución anual muestra con claridad esta tendencia:

2020: 186.588 nacimientos

2021: 166.102 nacimientos

2022: 154.046 nacimientos

2023: 141.785 nacimientos

2024: 131.186 nacimientos

2025: 120.138 nacimientos

Este comportamiento acompaña un fenómeno de alcance mundial, vinculado a cambios en los proyectos familiares, el acceso a métodos anticonceptivos, la postergación de la maternidad y las condiciones económicas.

Defunciones estables y saldo natural negativo

A diferencia de los nacimientos, las defunciones se mantuvieron relativamente estables durante los últimos años. En 2025 se registraron alrededor de 133.900 fallecimientos, mientras que el pico se había dado en 2021, con cerca de 167.000, en pleno contexto de pandemia.

Como consecuencia, el saldo natural —la diferencia entre nacimientos y muertes— pasó a ser negativo. La relación se redujo de 1,29 nacimientos por cada muerte en 2020 a 0,89 en 2025, un dato que refleja el envejecimiento poblacional.

Los municipios con más nacimientos

Los distritos más poblados concentraron la mayor cantidad de nacimientos durante 2025:

La Matanza : 11.620 nacimientos

: 11.620 nacimientos La Plata : 7.332 nacimientos

: 7.332 nacimientos Quilmes : 5.494 nacimientos

: 5.494 nacimientos Mar del Plata

Pilar

Morón

Moreno

Ciudades intermedias y distritos del interior

Fuera de los grandes centros urbanos, los números fueron más acotados pero igualmente relevantes para el análisis demográfico:

Azul: 582 nacimientos

Bahía Blanca: 1.353 nacimientos

Bolívar: 257 nacimientos

Junín: 1.014 nacimientos

Necochea: 725 nacimientos

San Nicolás: 1.500 nacimientos

Tandil: 1.093 nacimientos

Tres Arroyos: 498 nacimientos

Los pocos municipios donde crecieron los nacimientos

De los 135 municipios bonaerenses, solo 27 registraron en 2025 más nacimientos que en 2024, un dato que confirma la generalización del descenso.

Entre ellos se encuentran:

Brandsen

Berazategui

Campana

Escobar

Ituzaingó

Necochea

San Vicente

Tandil

Villarino

Monte Hermoso

Coronel Dorrego

Coronel Rosales

Los nombres más elegidos en 2025

Al igual que en años anteriores, se repitieron los nombres más populares al momento de inscribir a los recién nacidos.