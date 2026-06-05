¿buscás cambiar el auto en 2026? La letra chica del nuevo plan oficial para financiar el 100% de tu próximo vehículo

Comprar un auto en Argentina o renovar el modelo actual suele ser un dolor de cabeza financiero, pero el mercado automotor acaba de recibir un fuerte sacudón normativo. Si estabas buscando una alternativa real para cambiar el coche sin quedar atrapado en cuotas móviles impredecibles, una nueva línea oficial promete simplificar todo el proceso.

El Banco Nación tiene plenamente vigente su programa +Autos, una agresiva línea de créditos personales que permite financiar vehículos 0KM y usados de hasta 10 años de antigüedad. Lo más atractivo del sistema es que otorga el beneficio a sola firma y sin garantía prendaria, lo que significa que el auto es completamente tuyo desde el primer día.

A continuación, te mostramos los montos actualizados a 2026, las tasas vigentes y la guía paso a paso para gestionarlo directamente desde tu celular.

Montos, plazos y tasas del préstamo

El programa está pensado para cubrir la totalidad del vehículo bajo condiciones muy específicas del mercado actual:

Monto Máximo: Se cuadruplicó el tope, permitiendo solicitar hasta $100.000.000 de pesos según la capacidad crediticia del comprador.

Se cuadruplicó el tope, permitiendo solicitar de pesos según la capacidad crediticia del comprador. Financiación: Cubre hasta el 100% del valor del rodado (con IVA incluido), dejando afuera únicamente los costos de patentamiento o flete.

Cubre (con IVA incluido), dejando afuera únicamente los costos de patentamiento o flete. Plazo de devolución: Un esquema ultra flexible de hasta 72 meses (6 años) utilizando el sistema de amortización francés.

Un esquema ultra flexible de (6 años) utilizando el sistema de amortización francés. Tasas de interés: Parten desde una TNA fija del 36% para quienes perciben haberes en el banco y del 46% para cartera abierta.

Requisitos mínimos para solicitarlo

A diferencia de los engorrosos créditos prendarios tradicionales, los requisitos de inclusión para +Autos se redujeron al mínimo:

Edad: Destinado a personas humanas mayores de 18 años (incluye de forma directa a jubilados y pensionados).

Destinado a personas humanas (incluye de forma directa a jubilados y pensionados). Documentación: El trámite se inicia presentando únicamente el DNI argentino en los locales comerciales habilitados.

El trámite se inicia argentino en los locales comerciales habilitados. Evaluación: El usuario debe contar con una calificación crediticia positiva básica, la cual el sistema del banco procesa de manera automática.

¿Dónde y cómo se realiza el trámite en provincia de Buenos Aires?

Olvidate de sacar turnos o hacer largas filas en las sucursales bancarias. La gestión es 100% digital e inmediata dentro de las concesionarias adheridas al programa.

El polo automotor de la Provincia de Buenos Aires registra una enorme cantidad de consultas y operaciones bajo esta modalidad, destacándose los puntos de atención en las siguientes zonas clave:

Zona Norte y Oeste del Conurbano: San Isidro, Pilar, Morón y Ramos Mejía.

San Isidro, Pilar, Morón y Ramos Mejía. Zona Sur: Avellaneda, Quilmes y Lanús.

Avellaneda, Quilmes y Lanús. Interior de la Provincia: La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca.

Una vez que elegís el modelo en la agencia, el vendedor carga tus datos. En el acto, te llegará un correo electrónico para validar tu identidad biométrica desde el celular. Al aprobarse, el Banco Nación transfiere el dinero directo al comercio y se coordina la entrega de tu nueva unidad.