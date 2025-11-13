Brutal ataque en Buenos Aires: murió una turista brasileña tras golpiza en plena calle

Una turista brasileña perdió la vida tras ser agredida violentamente en plena avenida Corrientes. Según reportes de las autoridades, un individuo sin motivo aparente atacó a la mujer, quien cayó al suelo y sufrió un golpe fatal en la cabeza.

Detalles sobre la víctima y su llegada a Argentina

La víctima fue identificada como María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosc, una mujer de 69 años que había viajado a Argentina en julio para visitar a su hija, Carolina Bizinoto, una estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires.

A pesar de que fue atendida rápidamente por el personal de SAME y trasladada a un hospital, no logró sobrevivir a las graves lesiones. La familia confirmó que la mujer había sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico durante el ataque.

El atacante y su historial delictivo

El autor del ataque fue detenido horas después, identificado como un hombre de 30 años con un amplio historial delictivo que abarca 20 antecedentes graves, entre los que se incluyen robos y desórdenes en la vía pública. Este individuo había tenido varias internaciones por problemas psiquiátricos en hospitales como Piñero, Durand y Borda, pero en todos los casos se había fugado.

En esta ocasión, el hombre fue acusado de tentativa de homicidio y se encuentra a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, bajo la dirección del fiscal Caputo.

Reacciones de la familia y procedimientos posteriores

La familia de Vilma busca repatriar sus restos a Brasil para su entierro. Según Paula Lima, sobrina de la víctima, “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”. La autopsia de la mujer está programada para este miércoles, según el diario Metrópoles.

Carolina, la hija de la víctima, expresó su angustia a través de redes sociales, pidiendo agilidad en el proceso de liberación del cuerpo. En una historia de Instagram, escribió: “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”.