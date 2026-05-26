Guía de descuentos de Banco Nación y MODO: El cronograma de ahorro y cuotas a partir de este miércoles

La billetera digital MODO y el Banco Nación mantienen plenamente vigentes los beneficios del programa Semana Nación. De cara al miércoles 27 de mayo en adelante, el cronograma de reintegros automáticos y financiación sin interés se convierte en una herramienta clave para aliviar los gastos del hogar.

Para acceder a las devoluciones, que se acreditan de forma directa en la cuenta del usuario, es obligatorio realizar los pagos escaneando el código QR desde la aplicación MODO BNA+ utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad, o tarjeta de débito según el rubro.

Miércoles de súper en grandes cadenas y comercios mayoristas

El fuerte del ahorro semanal se concentra en el abastecimiento de alimentos. Las jornadas de descuento están segmentadas para que los clientes planifiquen sus compras de abastecimiento:

Miércoles de supermercados: Se aplica un 30% de ahorro en un pago en grandes cadenas y mayoristas adheridos, como ChangoMás, Carrefour, Coto, Jumbo, Disco y Vea. El tope de reintegro es de $12.000 por cliente por semana, lo que requiere un gasto de $40.000 para aprovechar el beneficio al máximo.

Se aplica un 30% de ahorro en un pago en grandes cadenas y mayoristas adheridos, como ChangoMás, Carrefour, Coto, Jumbo, Disco y Vea. El tope de reintegro es de $12.000 por cliente por semana, lo que requiere un gasto de $40.000 para aprovechar el beneficio al máximo. Jueves en mayoristas y ópticas: Se otorga un 20% de descuento en Mayorista Nini, con un tope de devolución de $20.000 y sin exigir un monto mínimo de compra. En paralelo, las ópticas adheridas ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés.

Se otorga un 20% de descuento en Mayorista Nini, con un tope de devolución de $20.000 y sin exigir un monto mínimo de compra. En paralelo, las ópticas adheridas ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés. Fin de semana en cadenas líderes: Durante los días viernes, sábados y domingos se activa un 20% de descuento en Disco, Vea y Jumbo. Para este beneficio, el ticket mínimo de compra debe ser de $100.000 y el tope de devolución alcanza los $25.500.

Durante los días viernes, sábados y domingos se activa un 20% de descuento en Disco, Vea y Jumbo. Para este beneficio, el ticket mínimo de compra debe ser de $100.000 y el tope de devolución alcanza los $25.500. Especial supermercados Día: Los viernes y sábados rige un 20% de reintegro para compras que superen un piso mínimo de $35.000, estableciendo un límite de devolución de $20.000 por mes.

Los viernes y sábados rige un 20% de reintegro para compras que superen un piso mínimo de $35.000, estableciendo un límite de devolución de $20.000 por mes. Beneficio extendido para jubilados de ANSES: Quienes perciban sus haberes en el Banco Nación disponen de un 5% de reintegro adicional de lunes a viernes en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto. Es acumulable con las demás promociones y cuenta con un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

Combustibles, farmacias y gastronomía para el fin de semana

Las promociones cubren las salidas del fin de semana y la compra de insumos esenciales de salud y transporte:

Viernes de carga de combustible: Los automovilistas obtienen un 20% de reintegro en las estaciones de servicio YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un tope de $10.000 mensuales. Quienes elijan la bandera Shell sumarán un 5% de reintegro extra los viernes, con un límite adicional de $3.000 por mes.

Los automovilistas obtienen un 20% de reintegro en las estaciones de servicio YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf, con un tope de $10.000 mensuales. Quienes elijan la bandera Shell sumarán un 5% de reintegro extra los viernes, con un límite adicional de $3.000 por mes. Gastronomía todos los días: Los locales gastronómicos participantes de la promoción ofrecen un 25% de ahorro en cualquier jornada de la semana. El tope de devolución está fijado en $10.000 por compra y se habilita un máximo de 5 transacciones mensuales por tarjeta.

Los locales gastronómicos participantes de la promoción ofrecen un 25% de ahorro en cualquier jornada de la semana. El tope de devolución está fijado en $10.000 por compra y se habilita un máximo de 5 transacciones mensuales por tarjeta. Farmacias los lunes: Para el inicio de la semana entrante, los usuarios contarán con un 10% de descuento y la facilidad de financiar sus consumos en 3 cuotas sin interés en los locales farmacéuticos adheridos.

Cuotas sin interés en tecnología, bienes durables y entretenimiento

El esquema previó plazos de pago ventajosos y financiación directa sin recargo para compras de mayor volumen o esparcimiento: