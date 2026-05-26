Plazo fijo en baja: cuánto pagan los bancos y qué mirar antes de renovar

El plazo fijo tradicional volvió a ser uno de los temas más buscados por los ahorristas argentinos, en medio de una baja de tasas que obliga a mirar con más atención antes de renovar. La diferencia entre entidades ya no es un detalle menor: para una misma colocación a 30 días, el rendimiento puede variar según el banco, el canal utilizado y si la persona es cliente o no.

Las tasas del plazo fijo quedaron otra vez bajo la lupa

El dato central es que el Banco Central de la República Argentina mantiene disponible su comparador de tasas para plazos fijos online en pesos, una herramienta que permite revisar qué ofrece cada entidad para colocaciones a 30 días. En ese esquema, los bancos informan sus tasas y el ahorrista puede comparar antes de decidir dónde inmovilizar el dinero.

La novedad que explica el fuerte interés de los usuarios es que, tras la eliminación de una tasa mínima obligatoria, cada banco define cuánto paga por los depósitos a plazo fijo. Por eso, las tasas dejaron de moverse de manera uniforme y se amplió la brecha entre las entidades que pagan más y las que quedaron más rezagadas.

Banco por banco: qué tasas se ven este martes

Para los plazos fijos tradicionales en pesos a 30 días, las tasas informadas por los principales bancos muestran un escenario muy dispar. Entre las entidades de mayor volumen, Banco Provincia aparece por encima de varios bancos grandes, mientras que otras opciones privadas se ubican en niveles más bajos.

Banco TNA informada Interés estimado por $100.000 a 30 días Banco Provincia 19,5% $1.603 BBVA 18,75% $1.541 Banco Galicia 18,25% $1.500 Banco Macro 18% $1.479 Banco Nación 17,5% $1.438 Banco Credicoop 17,5% $1.438 ICBC 17,5% $1.438 Banco Ciudad 17% $1.397 Banco Patagonia 16% $1.315 Santander 15% $1.233

Estos cálculos son aproximados y toman como referencia una colocación de $100.000 durante 30 días. En la práctica, el monto final puede variar si el banco modifica la tasa, si el plazo elegido es distinto o si la operación se realiza desde home banking, app, sucursal o como no cliente.

Qué bancos pagan más por fuera del grupo principal

Además de los bancos más grandes, algunas entidades más chicas o compañías financieras pueden ofrecer tasas superiores. En los listados actualizados del mercado aparecen opciones que rondan entre 23% y 24,25% de TNA, aunque en estos casos conviene revisar con más cuidado las condiciones, los requisitos y la operatoria disponible.

Entre las tasas más altas informadas para el día figuran entidades como Crédito Regional Compañía Financiera, Banco Masventas, Banco Voii, Banco Meridian, Banco CMF y Banco Bica. La diferencia puede ser atractiva para quienes buscan maximizar el rendimiento, pero siempre es clave verificar que la entidad esté autorizada y que el trámite se haga por canales oficiales.

Cuánto rinde realmente y por qué no alcanza con mirar la TNA

La TNA sirve para comparar, pero no muestra por sí sola el rendimiento mensual exacto que recibe el ahorrista. Para una colocación a 30 días, una tasa del 19,5% anual genera cerca de $1.603 por cada $100.000 invertidos, mientras que una tasa del 15% deja alrededor de $1.233.

La diferencia parece chica en montos bajos, pero se agranda cuando el capital es mayor. Por ejemplo, en una inversión de $1.000.000 a 30 días, pasar de una TNA del 15% a una del 19,5% puede significar varios miles de pesos adicionales en el mes.

Qué revisar antes de renovar el plazo fijo

Antes de confirmar una nueva colocación, conviene chequear algunos puntos prácticos. En un contexto de tasas cambiantes, renovar automáticamente sin comparar puede hacer perder rendimiento.

Comparar la TNA vigente en el banco propio y en otras entidades.

en el banco propio y en otras entidades. Ver si la tasa cambia para clientes y no clientes.

para clientes y no clientes. Confirmar el plazo mínimo , que en pesos suele ser de 30 días.

, que en pesos suele ser de 30 días. Revisar el monto mínimo exigido por cada banco.

exigido por cada banco. Evaluar la inflación esperada para saber si el rendimiento protege o no el poder de compra.

También es importante recordar que un plazo fijo tradicional inmoviliza el dinero hasta el vencimiento. Por eso, quienes puedan necesitar los fondos antes de los 30 días deberían evitar colocar todo el capital disponible o analizar alternativas con mayor liquidez.

La herramienta oficial para comparar antes de invertir

El comparador del BCRA permite consultar las tasas de plazos fijos online y funciona como una referencia útil para tomar decisiones. Allí se muestran las entidades financieras, las tasas informadas y los accesos para gestionar solicitudes, con la aclaración de que las tasas pueden cambiar según monto, plazo y condiciones particulares.

En este escenario, el mejor movimiento para el ahorrista es simple: no quedarse solo con la tasa del banco habitual. Comparar antes de renovar puede marcar la diferencia, especialmente cuando las tasas se mueven rápido y los bancos compiten de manera desigual por los depósitos en pesos.