Este domingo una ciudad bonaerense tendrá un concurso de sabores del mundo en plena Fiesta del Inmigrante

La agenda de fiestas bonaerenses suma una propuesta que mezcla gastronomía, cultura y tradiciones. En el marco de la 49° Fiesta Provincial del Inmigrante, una ciudad de la Provincia de Buenos Aires tendrá este domingo una de sus citas más atractivas: un Concurso de Sabores que reúne recetas, platos y costumbres de distintas colectividades.

La actividad forma parte de un cronograma más amplio que se extiende durante septiembre y octubre, con desfiles, patio gastronómico, festivales y espectáculos culturales. Para quienes buscan una escapada distinta sin salir de la Provincia, aparece como un plan fuerte del fin de semana.

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La cita es en Berisso y ya tiene horario confirmado

La Municipalidad de Berisso publicó el cronograma oficial de la 49° Fiesta Provincial del Inmigrante y confirmó que el domingo 20 de septiembre a las 14:00 se realizará el Concurso de Sabores de Berisso en el Club Almafuerte, ubicado en Calle 8 y 156 Norte.

La propuesta se enmarca en una celebración organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras, con acompañamiento del municipio, y apunta a poner en valor las raíces y la identidad multicultural de la ciudad.

El Concurso de Sabores forma parte del cronograma oficial de la Fiesta Provincial del Inmigrante.

Qué más incluye la Fiesta Provincial del Inmigrante

El cronograma oficial informa que las actividades se desarrollan durante septiembre y octubre. Entre ellas aparecen el Desembarco de los Inmigrantes, el patio gastronómico, festivales de colectividades, paseos de artesanos, presentaciones culturales y los tradicionales eventos de cierre.

Para los fines de semana siguientes también figuran festivales de colectividades sobre Avenida Montevideo y actividades en el Parque Cívico, lo que convierte a la fiesta en una agenda extendida y no en un solo evento aislado.

Por qué el Concurso de Sabores suele ser uno de los momentos más convocantes

Dentro de este tipo de celebraciones, las propuestas gastronómicas suelen ser de las más elegidas porque permiten recorrer distintas tradiciones en un mismo lugar. La cocina de las colectividades, las recetas familiares y los sabores típicos se convierten en el gran atractivo para vecinos y visitantes.

Berisso, además, tiene una identidad histórica muy ligada a las corrientes inmigratorias, por lo que este tipo de actividades no funcionan sólo como entretenimiento: también son una forma de contar la historia local a través de la comida, la música y las costumbres.

Un plan ideal para una escapada corta

Para quienes viven en otras ciudades bonaerenses o en CABA, la propuesta encaja bien como salida de un día. Puede combinarse con un recorrido por la ciudad, el paseo por los sectores históricos y la experiencia de una fiesta popular con fuerte impronta local.

El cronograma completo fue difundido por la Municipalidad de Berisso, donde también figuran las demás actividades previstas hasta octubre. Para este domingo, la cita fuerte ya está marcada: sabores del mundo, cultura de colectividades y una de las fiestas más tradicionales de la Provincia.