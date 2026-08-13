ANSES confirma el calendario y montos de agosto para la PUAM: fechas por DNI, aumento y bono

Por Denisse Helman
Anses confirma el calendario y montos de agosto para la puam: fechas por dni, aumento y bono

Si cobrás la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la ANSES ya oficializó las fechas exactas de acreditación para agosto junto con los nuevos montos que incluyen aumento y el refuerzo extraordinario.

El calendario de pagos sigue el esquema habitual según la terminación del DNI e impacta directamente en las prestaciones durante la segunda y tercera semana del mes.

Porcentaje de aumento y cómo se calcula en agosto

Para el octavo mes del año, los beneficiarios de la PUAM reciben un reajuste en sus haberes del 1,89%.

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Esta actualización se alinea con la inflación registrada en junio (1,9%), aplicando el redondeo a dos decimales según la fórmula de movilidad mensual vigente.

El incremento alcanza tanto a la PUAM como al haber mínimo previsional, las jubilaciones máximas y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Calendario completo de cobro de la PUAM por DNI

La acreditación de los fondos se realiza entre el 10 y el 24 de agosto, compartiendo fechas con los jubilados que perciben el haber mínimo:

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  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto

Monto total a cobrar por la PUAM en agosto

Sumando el haber actualizado y el refuerzo de ingresos, los titulares de la PUAM percibirán los siguientes valores:

  • Haber con aumento: $335.820,74
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Monto total a cobrar: $405.820,74

Por su parte, la jubilación mínima alcanza un total de $489.775,92 ($419.775,92 de haber más $70.000 de bono), mientras que la PNC por Invalidez o Vejez suma $363.843,14.

Alcance del bono extraordinario y tope de liquidación

El bono de $70.000 se liquida en forma directa junto con la prestación habitual sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Este refuerzo está destinado al 100% para quienes cobran haberes mínimos, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

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En el caso de cobrar haberes superiores a la mínima, el bono se otorga de manera proporcional hasta llegar al tope máximo de $489.775,92.

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