Anses confirma el calendario y montos de agosto para la puam: fechas por dni, aumento y bono

Si cobrás la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la ANSES ya oficializó las fechas exactas de acreditación para agosto junto con los nuevos montos que incluyen aumento y el refuerzo extraordinario.
El calendario de pagos sigue el esquema habitual según la terminación del DNI e impacta directamente en las prestaciones durante la segunda y tercera semana del mes.
Porcentaje de aumento y cómo se calcula en agosto
Para el octavo mes del año, los beneficiarios de la PUAM reciben un reajuste en sus haberes del 1,89%.
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Esta actualización se alinea con la inflación registrada en junio (1,9%), aplicando el redondeo a dos decimales según la fórmula de movilidad mensual vigente.
El incremento alcanza tanto a la PUAM como al haber mínimo previsional, las jubilaciones máximas y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Calendario completo de cobro de la PUAM por DNI
La acreditación de los fondos se realiza entre el 10 y el 24 de agosto, compartiendo fechas con los jubilados que perciben el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto
Monto total a cobrar por la PUAM en agosto
Sumando el haber actualizado y el refuerzo de ingresos, los titulares de la PUAM percibirán los siguientes valores:
- Haber con aumento: $335.820,74
- Bono extraordinario: $70.000
- Monto total a cobrar: $405.820,74
Por su parte, la jubilación mínima alcanza un total de $489.775,92 ($419.775,92 de haber más $70.000 de bono), mientras que la PNC por Invalidez o Vejez suma $363.843,14.
Alcance del bono extraordinario y tope de liquidación
El bono de $70.000 se liquida en forma directa junto con la prestación habitual sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Este refuerzo está destinado al 100% para quienes cobran haberes mínimos, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
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En el caso de cobrar haberes superiores a la mínima, el bono se otorga de manera proporcional hasta llegar al tope máximo de $489.775,92.