Becas Progresar de octubre: la fecha límite para anotarse y los montos confirmados con o sin retención

Por Denisse Helman
Becas progresar de octubre: la fecha límite para anotarse y los montos confirmados con o sin retención

¿Necesitás un respaldo económico para continuar tus estudios o realizar un curso de capacitación laboral? Las Becas Progresar confirman sus montos de octubre y mantienen una de sus convocatorias clave habilitada para nuevas solicitudes.

Montos mensuales de cobro y esquema de retención

El valor general de la beca está fijado en $35.000 mensuales, aunque el importe cobrado varía según la situación académica del beneficiario.

Para los alumnos de Progresar Obligatorio y de primer año del nivel Superior se aplica una retención del 20% ($7.000), percibiendo un depósito de $28.000 netos.

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Inscripción abierta para Formación Profesional y convocatorias cerradas

Quienes busquen sumarse al programa en octubre únicamente podrán anotarse en la línea de Formación Profesional, disponible hasta el 27 de noviembre.

Las convocatorias para Progresar Obligatorio y Progresar Superior finalizaron en septiembre, por lo que no reciben nuevas postulaciones este mes.

Edades, límites de ingresos y requisitos de acceso

El acceso a la línea de Formación Profesional abarca a personas de 18 a 24 años, extendiéndose hasta los 35 años para quienes no posean empleo formal registrado.

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Como norma general en el programa, el grupo familiar no debe superar el límite de tres salarios mínimos, solicitando la acreditación de la residencia legal correspondiente.

Pasos para completar la postulación en la plataforma online

La solicitud es gratuita, personal y 100% digital a través de la web oficial de Becas Progresar con CUIL y clave de Mi Argentina.

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Los aspirantes deben completar los datos personales, la encuesta socioeconómica y la información del trayecto formativo antes de enviar el formulario.

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