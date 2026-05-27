Banco Nación y MODO: ¿Cómo ahorrar en supermercados y comercios desde este jueves?

El Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene vigentes sus agresivos programas de beneficios para incentivar el consumo interno y aliviar el bolsillo de sus clientes. A través de su billetera digital BNA+ y en alianza estratégica con la plataforma MODO, la entidad financiera ofrece reintegros clave en rubros esenciales como supermercados, carnicerías, farmacias y comercios de barrio.

Para aprovechar al máximo estas promociones a partir de este jueves, es fundamental conocer las condiciones de compra, los topes de devolución establecidos por semana o por mes, y los medios de pago físicos o digitales que habilitan el beneficio en cada comercio adherido.

Reintegros estratégicos en supermercados y grandes cadenas

Una de las promociones más utilizadas por los usuarios es el beneficio exclusivo para compras en supermercados mayoristas y minoristas adheridos de todo el país. Esta acción comercial permite obtener un 30% de descuento en el total del ticket de compra.

Para acceder a esta devolución, el cliente debe realizar el pago utilizando la aplicación BNA+ mediante el escaneo del código QR, seleccionando como medio de cobro las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación. El tope de reintegro está fijado en $10.000 por cliente para cada semana, lo que representa una oportunidad de ahorro significativa en el abastecimiento del hogar.

Comercios de barrio y especialidades para el fin de semana

El cronograma de beneficios se intensifica con la llegada del fin de semana, apuntando a comercios de cercanía y compras de consumo diario:

Comercios de barrio: Durante los días jueves, los usuarios pueden acceder a un 30% de descuento en almacenes y locales de cercanía abonando con BNA+ o MODO, con un tope de devolución semanal de $4.000.

Durante los días jueves, los usuarios pueden acceder a un 30% de descuento en almacenes y locales de cercanía abonando con BNA+ o MODO, con un tope de devolución semanal de $4.000. Carnicerías y pescaderías: Los días sábados entra en vigencia el beneficio especial para la compra de carnes. Ofrece un 35% de descuento para pagos con QR de BNA+ asociados a tarjetas de crédito o débito físicas del banco, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

Los días sábados entra en vigencia el beneficio especial para la compra de carnes. Ofrece un 35% de descuento para pagos con QR de BNA+ asociados a tarjetas de crédito o débito físicas del banco, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Combustibles y estaciones de servicio: Para quienes planifican traslados o viajes de fin de semana, existen reintegros del 10% en cargas de combustible en estaciones seleccionadas como YPF, utilizando la aplicación móvil y las tarjetas de la entidad.

Farmacias y cuidado personal con días fijos de descuento

La salud y la estética también cuentan con asistencia financiera dentro del catálogo del Banco Nación. Todos los lunes del mes se encuentra activo el beneficio del 30% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas a nivel nacional.

La promoción es válida para compras realizadas en un solo pago a través de la billetera digital y cuenta con un tope de reintegro mensual de $10.000 por cliente. El beneficio aplica tanto para la adquisición de medicamentos recetados como para artículos de higiene y cuidado personal.

Pasos esenciales para asegurar la acreditación del beneficio

Para evitar inconvenientes y garantizar que el descuento se aplique correctamente, los clientes deben verificar que las cuentas y tarjetas de crédito o débito del Banco Nación estén correctamente vinculadas y activas dentro de la aplicación MODO o BNA+.

Asimismo, los comercios deben estar formalmente registrados en el programa para que el sistema informático procese el reintegro. Por regla general de la entidad, las devoluciones de dinero no se realizan en la línea de cajas al momento de abonar, sino que se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria del usuario o se ven reflejadas en el siguiente resumen de la tarjeta de crédito dentro de los 30 días posteriores a la operación.