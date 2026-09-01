Banco Nación: confirmaron los nuevos descuentos de septiembre y los topes de reintegro

Si sos cliente del Banco Nación en la provincia de Buenos Aires, ya podés planificar tus compras: la entidad renovó su esquema de beneficios para la primera semana de septiembre.

A través de la aplicación BNA+ con MODO y sus tarjetas de crédito o débito, se activaron ahorros de hasta un 25% y financiación en cuotas sin interés en comercios de todo el territorio bonaerense.

Gastronomía en territorio bonaerense: ahorros de hasta $50.000

Para salidas o compras en locales gastronómicos bonaerenses adheridos, entraron en vigencia dos promociones clave disponibles todos los días.

La opción Ruta Gourmet otorga un 20% de descuento en pagos presenciales con tarjeta de crédito (un pago), con un tope de $10.000 por compra y hasta 3 operaciones al mes.

Por su parte, Matices Gastronómicos ofrece un 25% de ahorro con un límite de devolución de $50.000 por transacción en los establecimientos participantes de la provincia.

Supermercados bonaerenses: beneficio especial de hasta $20.000 para jubilados

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación disponen de un 5% de devolución adicional de lunes a viernes en cadenas con fuerte presencia bonaerense.

Pagando a través de BNA+ MODO con tarjetas Visa, Mastercard crédito o débito Mastercard BNA, el tope semanal es de $5.000, pudiendo acumular hasta $20.000 al mes.

El beneficio aplica en sucursales de Carrefour, ChangoMás, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, Josimar y Día (quedan excluidas las franquicias).

Días clave de la semana: veterinarias, ópticas y shoppings

El calendario de promociones distribuye rubros específicos para realizar compras con financiación y descuento durante la semana:

Martes 1 (Veterinarias): 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés , sin tope de reintegro, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard mediante BNA+ MODO.

10% de descuento y hasta , sin tope de reintegro, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard mediante BNA+ MODO. Jueves 3 (Ópticas): 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés sin límite de devolución.

10% de ahorro y hasta sin límite de devolución. Jueves 3 (Shoppings de la provincia): 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $30.000 por compra.

Fin de semana y lunes: perfumerías y farmacias en la provincia

El cronograma especial para el cierre de la primera semana de septiembre contempla opciones para el cuidado personal y la salud: