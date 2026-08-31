Ahorro en nafta: cómo obtener hasta 30% de descuento y $20.000 de reintegro en septiembre

Por Denisse Helman
Ahorro en nafta: cómo obtener hasta 30% de descuento y $20. 000 de reintegro en septiembre

Frente a las sucesivas subas en los precios del combustible, planificar la visita al surtidor según el día y la billetera virtual puede generar una diferencia sustancial en el bolsillo.

Durante todo el mes de septiembre continuará vigente una batería de descuentos de hasta un 30% en nafta y gasoil, combinando tarjetas bancarias, aplicaciones y pago mediante código QR.

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Beneficios en YPF con Banco Macro hasta $20.000 de reintegro

La petrolera nacional mantiene una de las promociones más fuertes del mes en alianza con la entidad financiera para sus clientes selectos:

  • Descuento del 30%: exclusivo para clientes Macro Selecta todos los días miércoles.
  • Modalidad de pago: abonando a través de MODO con tarjeta de crédito Visa Signature Macro Selecta desde la app del banco.
  • Tope y ahorro: el límite de devolución alcanza los $20.000 por usuario al mes, por lo que una carga de $50.000 permite recuperar hasta $15.000.
  • Categoría Platinum: los usuarios de tarjeta Visa Platinum acceden a un 20% de ahorro los miércoles, con tope mensual de $15.000.

Promoción en combustibles con Banco Columbia los días viernes

Otra de las alternativas confirmadas para rebajar la factura de carga abarca a diversas estaciones de servicio mediante pago digital:

  • Ahorro del 20%: disponible todos los viernes de septiembre en surtidores adheridos.
  • Requisito de pago: utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Columbia escaneando el QR de MODO desde la app Columbia Banco Móvil.
  • Límite del beneficio: tope fijado en $16.000 por cuenta al mes durante toda la vigencia del programa.

Resumen de promociones y topes confirmados para septiembre

Para organizar las paradas en la estación de servicio y maximizar el rendimiento del dinero, este es el esquema vigente:

  • Banco Macro Selecta: 30% en YPF (miércoles), tope mensual de $20.000.
  • Banco Macro Platinum: 20% en YPF (miércoles), tope mensual de $15.000.
  • Banco Columbia: 20% en combustibles (viernes), tope mensual de $16.000.

Recomendaciones clave antes de llenar el tanque

Aunque estos beneficios ya se encuentran ratificados, el mapa de promociones continuará actualizándose con el correr de los días:

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  • Nuevos anuncios: se espera que otras entidades financieras, apps de petroleras y billeteras virtuales comuniquen sus beneficios semanales.
  • Condiciones particulares: verificar antes de abonar el tope de reintegro, la estación de servicio adherida y el medio de pago requerido.
  • Topes por usuario: controlar los consumos acumulados para no superar los límites mensuales de devolución fijados por cada banco.
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