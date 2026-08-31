Ahorro en nafta: cómo obtener hasta 30% de descuento y $20. 000 de reintegro en septiembre

Frente a las sucesivas subas en los precios del combustible, planificar la visita al surtidor según el día y la billetera virtual puede generar una diferencia sustancial en el bolsillo.

Durante todo el mes de septiembre continuará vigente una batería de descuentos de hasta un 30% en nafta y gasoil, combinando tarjetas bancarias, aplicaciones y pago mediante código QR.

Beneficios en YPF con Banco Macro hasta $20.000 de reintegro

La petrolera nacional mantiene una de las promociones más fuertes del mes en alianza con la entidad financiera para sus clientes selectos:

Descuento del 30%: exclusivo para clientes Macro Selecta todos los días miércoles .

exclusivo para clientes todos los días . Modalidad de pago: abonando a través de MODO con tarjeta de crédito Visa Signature Macro Selecta desde la app del banco.

abonando a través de con tarjeta de crédito desde la app del banco. Tope y ahorro: el límite de devolución alcanza los $20.000 por usuario al mes , por lo que una carga de $50.000 permite recuperar hasta $15.000 .

el límite de devolución alcanza los , por lo que una carga de $50.000 permite recuperar hasta . Categoría Platinum: los usuarios de tarjeta Visa Platinum acceden a un 20% de ahorro los miércoles, con tope mensual de $15.000.

Promoción en combustibles con Banco Columbia los días viernes

Otra de las alternativas confirmadas para rebajar la factura de carga abarca a diversas estaciones de servicio mediante pago digital:

Ahorro del 20%: disponible todos los viernes de septiembre en surtidores adheridos.

disponible todos los en surtidores adheridos. Requisito de pago: utilizar tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Columbia escaneando el QR de MODO desde la app Columbia Banco Móvil.

utilizar tarjetas de crédito escaneando el QR de desde la app Columbia Banco Móvil. Límite del beneficio: tope fijado en $16.000 por cuenta al mes durante toda la vigencia del programa.

Resumen de promociones y topes confirmados para septiembre

Para organizar las paradas en la estación de servicio y maximizar el rendimiento del dinero, este es el esquema vigente:

Banco Macro Selecta: 30% en YPF (miércoles), tope mensual de $20.000 .

30% en YPF (miércoles), tope mensual de . Banco Macro Platinum: 20% en YPF (miércoles), tope mensual de $15.000 .

20% en YPF (miércoles), tope mensual de . Banco Columbia: 20% en combustibles (viernes), tope mensual de $16.000.

Recomendaciones clave antes de llenar el tanque

Aunque estos beneficios ya se encuentran ratificados, el mapa de promociones continuará actualizándose con el correr de los días: