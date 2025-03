¿Bajarán los precios de los autos tras la reducción de impuestos a las importaciones?

El Gobierno nacional anunció la eliminación del “doble IVA” y la retención de Ganancias en importaciones definitivas, una medida que busca reducir la carga impositiva sobre la industria automotriz. ¿Qué pasará con el precio de los autos tras la quita de impuestos?

¿Qué cambios se implementaron en los impuestos a la importación?

Desde el 1 de marzo de 2025, se eliminaron dos cargas impositivas que afectaban a las automotrices:

✔ “Doble IVA”: Se suprime la percepción extra del 20% sobre el 21% de IVA.

✔ Retención de Ganancias del 6%, que también desaparece para empresas con saldo a favor.

Estos impuestos generaban grandes retenciones de dinero en las terminales automotrices, lo que complicaba su financiamiento y afectaba su competitividad.

¿Los autos serán más baratos con esta medida?

No de forma inmediata. Según fuentes del sector, las automotrices no trasladaban este sobrecosto a los precios de los vehículos, sino que lo asumían dentro de su estructura financiera. Por lo tanto, no se espera una reducción directa en el valor de los autos.

Sin embargo, la eliminación de estos impuestos podría mejorar la competitividad de las exportaciones, facilitando nuevas inversiones en el sector y aumentando la disponibilidad de unidades en el mercado.

¿Cómo afecta a la industria automotriz?

Esta medida destraba el acceso a dólares retenidos, lo que puede impulsar nuevas inversiones en el sector. Por ejemplo:

Ford Argentina tenía 800 millones de dólares retenidos en crédito fiscal , equivalentes al costo de uno o dos proyectos industriales .

tenía , equivalentes al costo de . Stellantis y Renault también han señalado que esta decisión les permite mejorar su planificación financiera y productiva.

Además, si el alivio fiscal genera un aumento en la producción y exportación, a mediano plazo podría haber mayor disponibilidad de autos en el mercado, lo que ayudaría a estabilizar o reducir precios en algunos modelos.

¿Qué otros cambios podrían impulsar una baja en los precios de los autos?

Para que los autos bajen de precio de manera significativa, el sector sigue reclamando:

✔ Reducción de impuestos provinciales y municipales que impactan en el precio final del vehículo.

✔ Mayor agilidad en la devolución de créditos fiscales para mejorar la liquidez de las empresas.

✔ Incentivos para la producción nacional y la importación de modelos con menor carga impositiva.

Si bien esta medida es un paso en la reducción de la presión fiscal sobre la industria automotriz, aún quedan otras reformas necesarias para que los autos sean más accesibles para los consumidores.