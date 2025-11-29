Bajan los rendimientos de las billeteras digitales: ¿Qué cambia desde diciembre para los ahorristas?

El sistema financiero argentino inicia una nueva etapa marcada por un cambio que afecta tanto a ahorristas como a bancos y administradores de fondos. La reciente actualización normativa impulsada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) introduce límites que modifican la operatoria habitual de los Fondos Comunes de Inversión Money Market, así como el rendimiento que perciben quienes usan billeteras digitales para manejar su liquidez diaria.

La nueva RG 1092: qué cambia desde diciembre de 2025

La Resolución General 1092 de la CNV, vigente desde el 1º de diciembre de 2025, establece que los fondos money market sólo podrán invertir hasta el 20% de su patrimonio en cauciones. Hasta ahora, ese porcentaje rondaba el 26%, lo que convierte a la medida en un recorte significativo para un segmento que se había consolidado como herramienta central tanto para inversores minoristas como institucionales.

Este ajuste impacta directamente sobre los mecanismos a través de los cuales las billeteras digitales —como Mercado Pago, Personal Pay o Ualá— pagan intereses diarios a sus usuarios, ya que utilizan estos fondos como base para generar rendimiento por los saldos en cuenta.

Por qué se impone un límite al uso de cauciones

Según la postura oficial, el crecimiento del mercado de cauciones había generado distorsiones en la política monetaria, dificultando la transmisión de las decisiones del Banco Central (BCRA). La autoridad monetaria planteó la necesidad de redirigir parte de la operatoria transaccional hacia el sistema bancario, promoviendo el uso de depósitos remunerados tradicionales y disminuyendo la dependencia de los money market.

El Ministerio de Economía y la CNV respaldaron ese enfoque, lo que derivó en la fijación del nuevo tope del 20%, alineado con la estrategia del BCRA para equilibrar la liquidez del sistema.

Beneficios esperados para el sistema bancario

La medida llega en un contexto complejo para los bancos, que registraron resultados negativos durante el tercer trimestre del año debido al aumento de tasas y encajes. Con el nuevo régimen, las entidades financieras recuperan protagonismo, ya que parte de la liquidez que antes se volcaba a los money market deberá migrar a depósitos tradicionales.

Para el sector bancario, esto implica:

Reforzar su fondeo en un momento de exigencias regulatorias altas.

en un momento de exigencias regulatorias altas. Aumentar la captación de depósitos remunerados.

Mejorar su posición para ofrecer crédito en un escenario de tasas volátiles.

Qué implicará para el Banco Central

El BCRA también aparece como beneficiario del cambio. Al limitar la participación de los fondos en cauciones, disminuye el volumen de dinero que paga intereses bajo instrumentos de corto plazo, reduciendo así el costo asociado a sus pasivos remunerados. La medida contribuye a optimizar la gestión de liquidez y a moderar el gasto originado por la emisión asociada a estas operaciones.

Qué implica la nueva restricción para usuarios y entidades

Afecta el rendimiento: los ahorristas que usan money market o billeteras digitales percibirán tasas más bajas.

los ahorristas que usan money market o billeteras digitales percibirán tasas más bajas. Alivio para los bancos: mejora su fondeo y fortalece su capacidad de administrar liquidez.

mejora su fondeo y fortalece su capacidad de administrar liquidez. Menor costo para el BCRA: limita la expansión de pasivos remunerados.

limita la expansión de pasivos remunerados. Mayor competencia regulada: los fondos deberán reorientar liquidez hacia instrumentos de menor retorno.

los fondos deberán reorientar liquidez hacia instrumentos de menor retorno. Cambios en la operatoria diaria: empresas y particulares analizarán nuevas alternativas para manejar su liquidez.

Debates dentro del mercado sobre la efectividad del cambio

Analistas del mercado señalan que las alternativas de corto plazo disponibles para los money market son limitadas: pases, cauciones y cuentas remuneradas. Con encajes más altos, las cuentas bancarias pagan menos, lo que genera un desarbitraje que, según operadores, termina perjudicando al ahorrista.

El spread entre tasas también alimenta el debate. Mientras una caución puede pagar 20%, una cuenta remunerada bancaria ronda 12%, producto de exigencias regulatorias que encarecen su operación. La diferencia se amplía cuando se considera el costo que enfrentan las empresas, que obtienen financiamiento más caro en el sistema bancario.