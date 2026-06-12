Axel Kicillof visitará Chascomús y General Belgrano el próximo 17 de junio

Por Francisco Díaz
Se aceleran los armados para la sucesión de kicillof en la provincia de buenos aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto desarrollar una intensa agenda de actividades en los municipios de Chascomús y General Belgrano el próximo miércoles 17 de junio.

Actividades previstas en Chascomús

Según trascendió, la jornada comenzará en Chascomús, donde Kicillof recorrerá las instalaciones de la tradicional empresa Atalaya, que se encuentra próxima a ampliar su capacidad productiva. Además, encabezaría un acto de entrega de computadoras portátiles en el marco de los programas educativos impulsados por la Provincia.

Kicillof no se guardó nada: duras críticas a la gestión de milei durante su visita a pergamino
Mirá también:

Kicillof no se guardó nada: duras críticas a la gestión de Milei durante su visita a Pergamino

La visita también podría incluir otras actividades institucionales junto al municipio, en una ciudad que ha recibido en reiteradas oportunidades al gobernador para anuncios vinculados a la producción, la educación y el desarrollo regional.

Entrega de viviendas y nuevas inauguraciones en General Belgrano

Tras su paso por Chascomús, el mandatario provincial se trasladará a General Belgrano, donde participará de la entrega de viviendas destinadas a efectivos de la Policía Bonaerense construidas mediante fondos de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Trágico accidente en ruta 29: murió un motociclista tras chocar con una camioneta
Mirá también:

Trágico accidente en Ruta 29: murió un motociclista tras chocar con una camioneta

Asimismo, fuentes locales indicaron que la agenda podría incluir la inauguración del nuevo Centro Universitario de la ciudad y la entrega de escrituras a vecinos del distrito, actividades que forman parte de las políticas provinciales orientadas al acceso a la vivienda y la educación superior en el interior bonaerense.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.557 - 14 de junio de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.