Axel Kicillof visitará Chascomús y General Belgrano el próximo 17 de junio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto desarrollar una intensa agenda de actividades en los municipios de Chascomús y General Belgrano el próximo miércoles 17 de junio.

Actividades previstas en Chascomús

Según trascendió, la jornada comenzará en Chascomús, donde Kicillof recorrerá las instalaciones de la tradicional empresa Atalaya, que se encuentra próxima a ampliar su capacidad productiva. Además, encabezaría un acto de entrega de computadoras portátiles en el marco de los programas educativos impulsados por la Provincia.

La visita también podría incluir otras actividades institucionales junto al municipio, en una ciudad que ha recibido en reiteradas oportunidades al gobernador para anuncios vinculados a la producción, la educación y el desarrollo regional.

Entrega de viviendas y nuevas inauguraciones en General Belgrano

Tras su paso por Chascomús, el mandatario provincial se trasladará a General Belgrano, donde participará de la entrega de viviendas destinadas a efectivos de la Policía Bonaerense construidas mediante fondos de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, fuentes locales indicaron que la agenda podría incluir la inauguración del nuevo Centro Universitario de la ciudad y la entrega de escrituras a vecinos del distrito, actividades que forman parte de las políticas provinciales orientadas al acceso a la vivienda y la educación superior en el interior bonaerense.