Autos sin seguro: las excepciones que permiten circular en las calles argentinas

En Argentina, la normativa sobre el seguro de responsabilidad civil para vehículos es estricta, aunque existen ciertas excepciones. Esto plantea interrogantes sobre quiénes realmente deben cumplir con esta obligación y cuáles son las sanciones para quienes no lo hagan.

Detalles de la regulación sobre seguros de vehículos

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que es obligatorio para cualquier vehículo que circule en las vías públicas contar con un seguro que cubra la responsabilidad civil. Este seguro está diseñado para proteger los daños que pueda causar a terceros, tanto en sus bienes como en las personas.

Incumplir esta ley se considera una infracción grave, lo que puede acarrear sanciones como multas, la retención del vehículo y la imposibilidad de continuar el viaje.

¿Quiénes están exentos de tener seguro obligatorio?

A pesar de la obligación general, hay excepciones donde algunos vehículos pueden circular sin seguro:

Vehículos oficiales : Algunos autos pertenecientes al Estado pueden estar exceptuados, ya que tienen coberturas específicas o regímenes especiales.

: Algunos autos pertenecientes al Estado pueden estar exceptuados, ya que tienen coberturas específicas o regímenes especiales. Vehículos en traslados especiales : Autos que son transportados en grúas o camiones y que no están en movimiento propio no necesitan seguro durante el traslado.

: Autos que son transportados en grúas o camiones y que no están en movimiento propio no necesitan seguro durante el traslado. Vehículos en pruebas o exhibiciones: Durante eventos autorizados, como exposiciones o pruebas en circuitos cerrados, los vehículos pueden circular sin tener un seguro obligatorio, siempre que no transiten por la vía pública.

Consecuencias de circular sin seguro

Los controles policiales son rigurosos en la detección de vehículos sin seguro. En caso de ser interceptado, el vehículo puede ser retenido, se pueden aplicar multas y, en situaciones de accidente, el conductor quedará expuesto a responder con su propio patrimonio por los daños causados.

En conclusión, la legislación argentina sobre seguros de vehículos es clara, y la mayoría de los automovilistas deben cumplir con esta normativa para asegurar tanto su protección como la de terceros en la vía pública.