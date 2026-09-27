Anses oficializó el aumento de octubre: cuáles son los nuevos montos para auh, jubilaciones y asignaciones

Frente al inicio de un nuevo mes, miles de beneficiarios buscan confirmar exactamente cuánto cobrarán en sus cuentas bancarias. Con la oficialización del último ajuste por inflación, los montos de las prestaciones ya tienen valores definitivos para la liquidación de octubre.

El nuevo valor de la AUH y el pago directo de octubre

Con el incremento del 1,66%, la Asignación Universal por Hijo alcanza un monto bruto mensual de $156.588 por cada menor.

El organismo liquida de forma directa el 80% de la prestación ($125.270,40) en la cuenta bancaria del titular.

El 20% restante ($31.317,60) queda retenido hasta que la familia acredite la escolaridad y los controles de salud mediante la Libreta AUH.

Para los casos de AUH por discapacidad, el valor bruto llega a $509.863, depositando de forma directa $407.890,40.

Aumento en jubilaciones, pensiones y la PUAM

El ajuste derivado de la fórmula de movilidad fija el haber mínimo jubilatorio en $435.748,51 para el mes de octubre.

En tanto, el haber máximo pasa a $2.932.174,85 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda fijada en $348.598,81.

A la espera de la oficialización del bono previsional de $70.000, quienes perciben el haber mínimo alcanzarían un piso de $505.748,51.

Montos para la Asignación por Embarazo y pagos únicos

La Asignación por Embarazo (AUE) pasa a ser de $156.588 brutos ($125.270,40 cobro neto) bajo el mismo esquema de retención.

Respecto a las asignaciones de pago único, los importes actualizados quedan de la siguiente manera:

Asignación por Adopción : $545.685.

: $545.685. Asignación por Matrimonio : $136.662 por cada cónyuge.

: $136.662 por cada cónyuge. Asignación por Nacimiento: $91.273.

Requisitos y canales habilitados para tramitar el beneficio

Pueden acceder a la AUH quienes estén desocupados, en la economía informal, trabajadoras de casas particulares o monotributistas sociales.

Tanto el adulto a cargo como el menor deben residir en el país, exigiendo dos años de residencia legal para personas extranjeras.

El trámite de alta y acreditación de datos puede realizarse vía web en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien de manera presencial en cualquier oficina UDAI solicitando turno previo.