Jubilaciones junio 2026: el monto final con aumento, bono y aguinaldo

Junio llega como uno de los meses más esperados para jubilados y pensionados de ANSES, porque la liquidación no incluye solamente el haber mensual. En esta oportunidad se combinan el aumento por movilidad, el bono previsional y el medio aguinaldo, tres conceptos que modifican el ingreso final que se acreditará según la terminación del DNI.

La consulta creció con fuerza en las últimas horas porque muchos beneficiarios buscan saber cuánto cobrarán efectivamente en junio 2026 y qué parte corresponde al haber, cuál al SAC y cuál al refuerzo extraordinario. El dato central es que el aumento se calcula bajo el esquema de movilidad mensual vigente, atado a la inflación informada dos meses antes.

Jubilación mínima en junio 2026: cuánto se cobra

Con la actualización por movilidad de junio, la jubilación mínima se ubica en torno a $403.317,99. A ese importe se suma el bono previsional de $70.000, destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.

Además, en junio se paga la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. Para quienes cobran la mínima, el medio aguinaldo se calcula sobre el haber actualizado y equivale aproximadamente a $201.658,99. De esta manera, el ingreso total estimado para un jubilado con haber mínimo asciende a $674.976,98.

Concepto Monto estimado Haber mínimo actualizado $403.317,99 Bono previsional $70.000 Medio aguinaldo $201.658,99 Total estimado en junio $674.976,98

Qué pasa con quienes cobran más que la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores también reciben el aumento por movilidad y el medio aguinaldo. Sin embargo, el bono de $70.000 se aplica principalmente para los ingresos más bajos y, en algunos casos, puede abonarse de manera proporcional hasta alcanzar el piso definido para el mes.

Por eso, el monto final cambia según cada prestación. En términos prácticos, cada beneficiario debe revisar tres puntos en su recibo de haberes: el haber mensual actualizado, el SAC de junio y la eventual liquidación del refuerzo previsional.

PUAM y pensiones: montos que también se actualizan

La Pensión Universal para el Adulto Mayor y las Pensiones No Contributivas también reciben la actualización mensual. La PUAM queda cerca de $322.654 antes del bono y del aguinaldo, mientras que las PNC por invalidez o vejez se ubican alrededor de $282.322, ya que equivalen al 70% del haber mínimo.

En estos casos, el pago de junio también puede incluir conceptos adicionales según corresponda. Para evitar confusiones, es importante tener en cuenta que el aguinaldo se calcula sobre el haber, no sobre el bono extraordinario.

Fechas de cobro para jubilados en junio 2026

El calendario de ANSES para junio contempla el pago escalonado por terminación de DNI. Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

8 de junio. DNI terminados en 1: 9 de junio.

9 de junio. DNI terminados en 2: 10 de junio.

10 de junio. DNI terminados en 3: 11 de junio.

11 de junio. DNI terminados en 4: 12 de junio.

12 de junio. DNI terminados en 5: 16 de junio.

16 de junio. DNI terminados en 6: 17 de junio.

17 de junio. DNI terminados en 7: 18 de junio.

18 de junio. DNI terminados en 8: 19 de junio.

19 de junio. DNI terminados en 9: 22 de junio.

Para quienes cobran más de un haber mínimo, el cronograma se concentra en la última parte del mes: DNI 0 y 1 el 23 de junio, 2 y 3 el 24, 4 y 5 el 25, 6 y 7 el 26, y 8 y 9 el 29 de junio.

Cómo revisar el recibo antes de cobrar

La forma más segura de verificar la liquidación es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede consultar la fecha exacta de cobro, el banco asignado y el detalle de los conceptos liquidados para junio 2026.

Conviene revisar especialmente si figuran separados el haber, el aguinaldo y el bono. Esa división permite saber qué parte del pago corresponde al ingreso mensual y cuál es un extra de junio, algo clave para organizar gastos en un mes de alta expectativa para el sector previsional.