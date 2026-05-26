Aguinaldo de anses en junio de 2026: el calendario oficial de pagos y los montos confirmados con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para el próximo mes de junio de 2026. Este período resulta clave para millones de jubilados y pensionados del sistema previsional, ya que verán acreditados de forma conjunta sus haberes mensuales con aumento y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

El organismo previsional confirmó que la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realizará de manera automática en la misma cuenta bancaria y fecha en la que se perciben los ingresos habituales, por lo que no es necesario realizar gestiones ni trámites adicionales.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio de 2026

Los montos sufrieron modificaciones a partir de las últimas actualizaciones por movilidad que se calculan en base a la inflación. La estructura de cobro para el universo de beneficiarios previsionales queda compuesta por tres variables: el haber base, el medio aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario de contingencia.

Jubilación mínima: El haber mensual se actualiza y alcanza los $403.396. Al sumarse el medio aguinaldo de $201.698 y el bono completo de $70.000, este sector percibirá un ingreso bruto total de $675.094. Cabe destacar que el bono extraordinario queda totalmente excluido del cálculo del aguinaldo, el cual se computa exclusivamente sobre el 50% del mejor haber mensual remunerativo del semestre.

El haber mensual se actualiza y alcanza los $403.396. Al sumarse el medio aguinaldo de $201.698 y el bono completo de $70.000, este sector percibirá un ingreso bruto total de $675.094. Cabe destacar que el bono extraordinario queda totalmente excluido del cálculo del aguinaldo, el cual se computa exclusivamente sobre el 50% del mejor haber mensual remunerativo del semestre. Jubilación máxima: El tope del sistema contributivo ascenderá a $2.715.002 brutos. Este grupo se encuentra excluido del cobro del bono, pero recibirá un medio aguinaldo de $1.357.500, totalizando una liquidación de bolsillo superior a los $4.072.502.

El tope del sistema contributivo ascenderá a $2.715.002 brutos. Este grupo se encuentra excluido del cobro del bono, pero recibirá un medio aguinaldo de $1.357.500, totalizando una liquidación de bolsillo superior a los $4.072.502. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC): Los titulares de las PNC por invalidez y vejez percibirán un haber de $282.377, un aguinaldo de $141.188 y el bono de $70.000, alcanzando un total bruto de $493.565. Las madres de siete hijos con pensión no contributiva también forman parte del universo que percibe el SAC de forma automática.

Desde el ámbito oficial se recordó que las asignaciones y programas sociales administrados por el Ministerio de Capital Humano, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Tarjeta Alimentar, no forman parte del sistema contributivo previsional, por lo que quedan completamente excluidas del cobro del aguinaldo.

Fechas de cobro para Jubilaciones y Pensiones que no superan la mínima

El calendario de pagos se encuentra segmentado por la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) y presenta una interrupción a mitad de mes debido al fin de semana largo y a los feriados nacionales programados:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026

DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026

El lunes 15 de junio no habrá actividad financiera debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, retomándose los depósitos en las siguientes jornadas:

DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se liquidarán durante la primera semana del cronograma, iniciando el lunes 8 de junio para los documentos terminados en 0 y 1, y concluyendo el viernes 12 de junio con las terminaciones 8 y 9.

Fechas de cobro para Jubilaciones y Pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios que perciben montos superiores al haber básico verán acreditados sus fondos hacia la última parte del mes, bajo el siguiente esquema unificado de terminaciones por DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio de 2026

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio de 2026

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio de 2026

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio de 2026

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio de 2026

Los beneficiarios podrán constatar de manera anticipada el desglose de sus conceptos de cobro y los correspondientes descuentos de ley destinados a la obra social (PAMI) a través de la descarga del recibo digital, el cual estará disponible en la aplicación oficial Mi ANSES desde los primeros días del mes.